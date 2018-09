Geldpolitische Trendwende der EZB - Womit Sparer und Kreditnehmer in Zukunft rechnen müssen (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Sie haben es vielleicht schon mitbekommen: Die EuropäischeZentralbank (EZB) bereitet eine geldpolitische Trendwende vor. SchonEnde 2018 sollen ihre milliardenschweren Anleihekäufe eingestelltwerden. Zum anderen könnte im nächsten Jahr die derzeit mit 0,0Prozent historisch niedrigen Leitzinsen wieder erhöht werden. Washinter diesen Maßnahmen steckt und welche Folgen das für Sparer undKreditnehmer hat, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Seit März 2015 hat die Europäische ZentralbankAnleihen im Wert von gut 2.4 Billionen Euro angekauft.O-Ton 1 (Dr. Marco Bargel, 14 Sek.): "Sie macht das imWesentlichen deshalb, weil sie die Inflation ankurbeln möchte, wirhatten ja zeitweise eine Phase sogar rückläufiger Preise in derEurozone. Und sie möchte natürlich das Wachstum ankurbeln und aufdiese Art und Weis e der Wirtschaft gewissermaßen helfen imEuroraum."Sprecherin: Sagt der Chefvolkswirt der Postbank Dr. Marco Bargelund erklärt, warum Ende des Jahres Schluss ist mit diesenAnleihekäufen.O-Ton 2 (Dr. Marco Bargel, 18 Sek.): "Wir haben inzwischen eineNormalisierung der Inflationsrate. Das heißt, die findet sich wiedernahe an der Zwei-Prozent-Marke, das ist ja das Ziel der EZB. Auch derAufschwung inzwischen, der Konjunkturaufschwung ist doch sehr solideund hält schon längere Zeit an in der Eurozone, sodass im Grundegenommen die Wirtschaft diese Impulse nicht mehr braucht seitens derGeldpolitik."Sprecherin: Ähnliches gilt übrigens auch für die für 2019 geplanteErhöhung des derzeit mit 0,0 Prozent auf einem historischenRekordtief stehenden Leitzinses:O-Ton 3 (Dr. Marco Bargel, 15 Sek.): "Das ist im Grunde genommenja eine ergänzende Maßnahme oder eigentlich sogar die erste Maßnahmegewesen, um Inflation/Deflation zu bekämpfen und die Wirtschaftanzukurbeln. Aber auch hier gilt, dass ja die Inflation inzwischenwieder normalisiert ist, insofern also auch diese Maßnahme dannzurückgefahren werden kann."Sprecherin: Beide Entscheidungen haben natürlich Auswirkungen aufSparer und Kreditnehmer. Letzteren empfiehlt Dr. Bargel:O-Ton 4 (Dr. Marco Bargel, 31 Sek.): "Auf jeden Fall das aktuelleZinsniveau möglichst langfristig festzuschreiben, also durch einelange Zinsbildung. Weil ja die Zinsen perspektivisch dann steigen -und man kann eben heute noch profitieren dann vom günstigenZinsniveau. Für die Sparer wird es ein bisschen schwieriger. Hiersollte man möglichst vermeiden, in langfristigen Anleihen investiertzu sein, weil die häufig dann Kursverluste erleiden, wenn dasallgemeine Zinsniveau ansteigt. Es gibt dann aber noch dieMöglichkeit, wenn man eine höhere Verzinsung oder Rendite erzielenmöchte, doch in den Aktienmarkt auszuweichen. Hier sind aus unsererSicht eigentlich die Rahmenbedingungen nach wie vor sehr günstig."Abmoderationsvorschlag:Mehr über den von der EZB geplanten Stopp der Anleihekäufe Ende2018 und einer eventuellen Leitzinserhöhung im Herbst 2019 finden Sieauch im Netz auf Postbank.de.Pressekontakt:PostbankTim Rehkopf+49 228 920 12104tim.rehkopf@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell