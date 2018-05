Geldgeschenke und Gutscheine - oft gewünscht, genauso oft lieblos verschenkt / Empfehlungen des Arbeitskreises Umgangsformen International (AUI) (FOTO)

Hamburg (ots) -Ob Geburtstag, Hochzeit, Hochzeitsjubiläum oder andere Anlässe:Gutscheine und Geldgeschenke erfreuen sich großer Beliebtheit. Da esin der heutigen Zeit nicht mehr verpönt ist, bestimmte Wünschebereits mit einer Einladung bekanntzugeben, wird oft direkt umbeispielsweise eine finanzielle Unterstützung gebeten. Besondershäufig findet sich das bei Hochzeitseinladungen. Einen solchen Wunschzu erfüllen, gebietet die Höflichkeit. Dann allerdings das Geldeinfach in einen Umschlag zu stecken und vor Ort zu übergeben, istnur dann empfehlenswert, wenn entweder ein Hinweis darauf gegebenwird - etwa: "Wir werden eine kleine Schatztruhe aufstellen für Eurefreundlichen Gaben" - oder es in einer Region bekanntermaßen beieiner Hochzeit so üblich ist. Doch selbst dann ist es nicht"verboten", sich etwas mehr Mühe zu geben bei der Gestaltung einesGeldgeschenks oder eines Gutscheins.In allen anderen Fällen gilt: Bekommt jemand innerhalb desFamilien- oder Freundschaftskreises ein paar Scheinchen auf"Trinkgeld-Manier" in die Hand gedrückt oder einfach in einemUmschlag überreicht, ist die Gefahr groß, dass die Freude erheblichgetrübt wird. Auch eine im Geschäft gekaufte aufgeladene Plastikkarteoder ein Gutschein-Vordruck wirkt ohne ein paar persönliche Worteeinfalls- bis lieblos, zumindest äußerst langweilig. Die Aufmachungeines solchen Präsentes ist stark mitentscheidend, ob es eineunbeliebte oder geschätzte Gabe wird.Investieren Sie deshalb am besten etwas Zeit, Kreativität undFantasie in die Gestaltung. Damit zeigen Sie Beschenkten, dass Siesich mit der liebevollen Ausstaffierung Mühe gegeben haben, demAllerwelts-Geschenk eine persönliche Note zu verleihen. WerBasteltalent hat, kann diese Fähigkeit nach Herzenslust ausleben.Sollte es an Ideen mangeln, finden Sie Anregungen in entsprechendenBüchern oder im Internet.Selbst handwerklich wenig Begabte und total Ungeübte brauchennicht zu verzweifeln. In Floristikgeschäften und Konditoreien helfenProfis weiter. Außerdem kann ein ansprechendes Geldgeschenk auch ohneBastel-Fähigkeiten kreiert werden. Beispiele: Münzen und/oder Scheinezusammen mit Süßigkeiten in ein Glas oder eine Dose geben; einengerollten Geldschein an eine zum Anlass passende (lustige) Figurbinden; einen Blütenzweig oder kleinen Kranz mit Geld und Schleifenschmücken; einen im Geschäft gekauften Gutschein in einenBlumenstrauß einbinden lassen oder ihm einige handschriftliche Zeilenin einer hübschen Karte oder als längeren Brief zufügen und beideszusammen ansprechend verpacken.Pressekontakt:Inge WolffVorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI)Präsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Training undCoaching e. V. (BvKnigge)Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V. (UAD)Jenaer Straße 333647 BielefeldTelefon: 0175 7441118Telefax: 0521 9594940Original-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell