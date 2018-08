Mainz (ots) -Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will härter gegenInvestoren auf dem Wohnungsmarkt vorgehen. "Diejenigen, die eineModernisierung eines Hauses dazu benutzen, um Mieter zu drangsalierenund herauszudrängen, denen werden wir das Handwerk legen", sagteBarley in einem Interview mit dem ZDF. Barley will das sogenannteHerausmodernisieren mit einer Geldbuße von 100.000 Euro belegen. "Wirwollen natürlich, dass Vermieter modernisieren, das ist gut für dieMieter. Der Lebensstandard steigt dann auch", sagte JustizministerinBarley. "Aber es muss Grenzen haben und es muss für die Menschenbezahlbar sein." Barley hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der denAnstieg der Mieten begrenzen soll.Explodierende Mietpreise, unbezahlbarer Wohnraum, verdrängteMieter - die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist aktuelleines der drängendsten sozialpolitischen Probleme in Deutschland."Frontal 21" hat für die Dokumentation "Teurer Wohnen" über ein Jahrlang den Kampf von Mietern in Berlin-Tiergarten begleitet, dereneinstmals vom Staat geförderte Wohnungen zu lukrativenEigentumswohnungen modernisiert werden sollen. Der Investor hatMieterhöhungen von über 70 Prozent angekündigt.Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt,besuchte am Montag, 13. August 2018, die Mieter im Haus inBerlin-Tiergarten und sprach mit ihnen über die Auswirkungen derModernisierung. "Was wir hier erleben in diesem Haus istsymptomatisch für viele Häuser vor allen Dingen in Großstädten."Göring-Eckardt kritisierte, dass die von der Bundesregierungvorgeschlagenen Maßnahmen zur Begrenzung von Modernisierungen nichtausreichten. "All das, was in diesem Haus passiert, kann man nachRecht und Gesetz in Deutschland heute machen. Es führt dazu, dass dieMietfrage zu einer sozialen Bedrohung wird."Am Dienstag, 14. August 2018, 21.00 Uhr, ist im ZDF die "Frontal21"-Dokumentation "Teurer Wohnen - Der Kampf um bezahlbare Mieten" zusehen.Pressemitteilung zur Doku: https://ly.zdf.de/WuwGU/Pressemappe: https://ly.zdf.de/wjo/https://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/frontal21dokuPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell