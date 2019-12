Geldanlage: Nachhaltigkeit ja - aber nur solange die Rendite stimmt (FOTO)

Köln (ots) - Zwei Drittel der Bundesbürger (68 Prozent) legen bei der GeldanlageWert auf Nachhaltigkeit. Bei den jüngeren Deutschen zwischen 18 und 35 Jahrenwürden sogar drei Viertel (75 Prozent) eine nachhaltige Geldanlage bevorzugen.Im direkten Produktvergleich allerdings würde die jüngere Generation aufnachhaltige Produkte setzen, wenn bei der Rendite nicht verzichtet werden muss.Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie im Auftrag der ZurichVersicherung, für die 1.000 Deutsche ab 18 Jahren sowie zusätzlich 500 Deutschezwischen 18 und 35 Jahren befragt wurden.15 Prozent der Bundesbürger sagen, sie würden ausschließlich in nachhaltigeGeldanlagen investieren. In der jüngeren Generation bis 35 Jahre sind es 20Prozent. "Investieren mit gutem Gewissen liegt vor allem bei den Jüngerenzunehmend im Trend. Allerdings sind sie bei 'grünen' Geldanlagen nicht bereit,auf Rendite zu verzichten," sagt Jacques Wasserfall, Vorstand Leben bei derZurich Gruppe Deutschland. Im direkten Vergleich von zwei Anlageprodukten zeigtdie Studie, dass zwar 40 Prozent der jüngeren Befragten eine leichtunterdurchschnittliche Rendite hinnehmen würden, wenn die Anlage dafürnachhaltig ist. Wenn allerdings eine hohe Rendite winkt, würde dieNachhaltigkeit in den Hintergrund rücken: 45 Prozent würden zugreifen - ganzgleich, ob das Produkt ethisch und moralisch vertretbar ist oder nicht. ImBevölkerungsdurchschnitt sind es lediglich 35 Prozent, denen Rendite ganz klarvor Nachhaltigkeit geht. "Nachhaltige Produkte punkten, wenn Nachhaltigkeit undRendite im Einklang stehen. Die Praxis zeigt uns, dass dies möglich ist.Unternehmen wie Zurich handeln und bieten Produkte, die die AspekteNachhaltigkeit und Rendite vereinen", so Jacques Wasserfall.Sicherheit wichtiger als Nachhaltigkeit"Noch gehört Nachhaltigkeit in den Augen der Verbraucher nicht zu denwichtigsten Kriterien bei der Entscheidung für ein Geldanlage- oderAltersvorsorge-Produkt. Viele Kunden nehmen es gern mit, wenn die Anlagenachhaltig ist, aber es ist nicht das oberste Ziel", sagt Jacques Wasserfall."Wenn es um ihr Geld geht, steht für die Deutschen die Sicherheit an ersterStelle - oft in der irrigen Annahme, Nachhaltigkeit und Rendite würden sichgegenseitig ausschließen", so Wasserfall. Im Vergleich zu den klassischenAnlagekriterien Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite spielt Nachhaltigkeit dieunbedeutendste Rolle bei den Befragten. Und das, obwohl knapp die Hälfte derDeutschen durchaus bereit wäre, bei der Geldanlage stärker auf Nachhaltigkeit zuachten. Doch das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen wächst: Ganz konkretplant rund ein Zehntel der Deutschen den Einstieg in nachhaltigeGeldanlageprodukte. Bei den Jüngeren bis 35 Jahre beabsichtigt dies sogar einFünftel. "Wir werden in den kommenden Jahren eine Verschiebung beobachten:Nachhaltigkeit wird nicht länger eine Nebensächlichkeit bleiben, sondernzunehmend zum Qualitätskriterium für Geldanlage- und Altersvorsorge-Produkte",betont Wasserfall.Mehr Transparenz bei nachhaltigen Anlageprodukten gefordertDie Studienergebnisse zeigen zudem: Rund ein Drittel (35 Prozent) der Deutschenbemängelt fehlende Informationen und Transparenz, welcheNachhaltigkeitskriterien bei einer als nachhaltig ausgewiesenen Geldanlageangesetzt werden. Denn es ist ein breiter Katalog an Anforderungen, der ausSicht der Bundesbürger erfüllt sein muss, damit ein Finanzprodukt sichnachhaltig nennen darf: Für fast 90 Prozent müssen mit der GeldanlageUnternehmen gefördert werden, die auf Klima- und Umweltschutz sowieRessourcenschonung achten oder in erneuerbare Energien investieren. Bei Jüngerenkommt vor allem der Ausschluss von Menschenrechtsverletzungen als besonderswichtiges Kriterium hinzu.Orientierung im Dschungel der nachhaltigen Anlagen liefern verschiedeneZertifikate wie FNG-Siegel, Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes. Diese sindvielfach aber nicht bekannt. Von daher verwundert es nicht, dass sich einViertel (24 Prozent) der Deutschen und mehr als acht von zehn der Jüngeren eineinheitliches, unabhängiges, vertrauenswürdiges Siegel zur Orientierung bei derProduktwahl wünschen.Gut ein Fünftel (22 Prozent) der Bundesbürger kritisiert zudem, dass nachhaltigeGeldanlage- und Altersvorsorgeprodukte zu wenig angeboten würden. Bei den 18-bis 35-Jährigen sind sogar 38 Prozent dieser Meinung. "Unsere Aufgabe alsVersicherungsunternehmen und als gesamte Branche besteht nun darin, diesenUmstand zu ändern. Wir verfügen bereits über nachhaltige Kapitalanlageangebote,die auch eine attraktive Rendite ermöglichen. Wir müssen noch viel stärker aufdiese Angebote und das Potenzial nachhaltiger Finanzprodukte aufmerksam machen.Sie sind keine Vision. Sie existieren", so Wasserfall.Über die StudieFür die repräsentative Studie "Nachhaltigkeit 2019" wurden im Auftrag der ZurichVersicherung 1.000 Deutsche ab 18 Jahren sowie zusätzlich 500 Deutsche zwischen18 und 35 Jahren befragt. Die Umfrage wurden vom Marktforschungsinstitut Tolunaim Juli und August 2019 online durchgeführt.Über die Zurich Gruppe DeutschlandDie Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich InsuranceGroup. 