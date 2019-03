Geldanlage 2019: Immobilien-Investment bei Vista Holding Group AG

Finanztrends Video zu



Zürich (ots) - Immobilieninvestitionen sind sehr rentabel undumfassen den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und später denVerkauf von Immobilien - das alles natürlich mit einem möglichsthohen Gewinn. Die Sanierung von Immobilien im Rahmen einerImmobilienanlagestrategie ist ein einzelner Teil im Bereich derImmobilieninvestition - in die Immobilienentwicklung investiert dieVista Holding Group AG mittelbar. Immobilien in B-Lagen imeuropäischen Raum stehen dabei ganz oben auf der Akquisitionslistedes Investmenthauses. Mit einem Volumen von mehreren Millionen Euroverwaltete die Vista Holding Group AG ein Immobilienportfolio mitgroßem Wachstumspotenzial.Assetklasse-Immobilien jetzt auch für Privatanleger zugänglich DerZugang für private Anleger zu Immobilien war bis vor wenigen Jahrenlimitiert und mit hohen Gebühren wie Ausgabeaufschlag undJahreskosten verbunden. Und das, obwohl Immobilien eine äußerstattraktive Anlage sein können, wenn ein erfahrenes Investmenthaus wiedie Vista Holding Group AG das Portfolio managt. Bei der ZüricherVista Holding Group AG erhalten Investoren bereits ab 5000 EuroZugang zu profitablen Immobilieninvestments - und das zu 100%gebührenfrei und durch Immobilienwerte geschützt. Die Rendite von biszu 6.05 % aus dem Immobilien-Investment wird dadurch nicht vonGebühren belastet. Zudem hat die Vista Holding Group AG eineEinlagensicherung für Investoren vorzuweisen. Bei einer weltweittätigen Schweizer Bank wird das Kapital von Vista-Investoren bis zueiner Summe von 100.000 Euro abgesichert.Wie erwirtschaftet Vista Holding Group AG die Rendite?Das Züricher Investmenthaus wählt für seineAkquisitionsentscheidung bei einem Immobilienerwerb bzw. derVergrößerung des Portfolios die Rendite als wesentlichesKaufkriterium. Während hohe Immobilienpreise in den Metropolen eineKnappheit von Wohnungen und Häusern signalisieren, erwirtschaftet dieVista Holding Group AG Renditen in B-Lagen, d.h. in Einzugsgebietenvon Metropolen. Gesunde Renditen signalisieren geringes Risiko undumgekehrt. Das ist auf die Berechnungsgrundlage der Renditen(Rechengrößen) zurückzuführen. Bei gegebenem Nominalzins ist dieWertpapierrendite einer Anleihe beispielsweise umso höher, jeniedriger ihr Börsenkurs ist. Ein niedriger Börsenkurs zeugt voneinem geringen Volumen an verfügbaren Papieren. Bei Immobilien geltendie gleichen Regeln wie für Kapitalanlagen, denn extreme Mietrenditenvon über 15% signalisieren ein hohes Mietausfallrisiko und umgekehrt.Investoren können jetzt mithilfe der Vista Holding Group AG aneinem Immobilienkomplex in Norwegen partizipieren. In dem Arealbefinden sich langjährige Mieter aus dem Einzelhandel sowie weitereKonsum- und Dienstleistungsgeschäfte. Der Immobilienkomplex in Ullernim Westteil von Oslo umfasst ein Akquisitionsvolumen im zweistelligenMillionenbereich. Investoren haben jetzt die Möglichkeit, sichmithilfe der Vista Holding Group AG an diesem Renditeprojekt zubeteiligen.Wer ebenfalls von den Möglichkeiten, die Immobilien bieten,profitieren will, erhält weitere Informationen unterwww.vistainvestment.moneyPressekontakt:Vista Holding Group AGwww.vistainvestment.money8001 ZürichEmail: info@vistainvestment.deTelefonnummer: +41 445 122 150Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell