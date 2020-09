Geld vorhanden, um es heute zu investieren? Ich würde diese 3 Tipps von Warren Buffett befolgen, um vorzeitig in Rente zu gehen

Warren Buffetts Erfolgsbilanz bei der Erwirtschaftung hoher Renditen bedeutet, dass die Befolgung seiner Empfehlungen helfen könnte, um deine Rentenaussichten zu verbessern.

Sicherlich besteht das Risiko, dass es in den kommenden Monaten zu einem zweiten Börsencrash kommt. Durch den Kauf hochwertiger Aktien zu niedrigen Preisen und die Konzentration auf die langfristigen Potenziale könntest du jedoch beeindruckende Renditen erzielen und früher in Rente gehen.

In den Aktienmarkt investieren

Das Kapital von Warren Buffett war schon immer an der Börse investiert. Obwohl er immer beträchtliche Mengen an Bargeld gehalten hat, dient dies eher der Sicherheit und der Liquidität, die für den Kauf weiterer Aktien erforderlich ist, als der Erzielung einer hohen Rendite.

Seinem Beispiel zu folgen und den Aktienmarkt zum Aufbau eines Pensionsfonds zu nutzen, könnte daher im Vergleich zum Kauf anderer Vermögenswerte ein vernünftiger Schritt sein. Auch wenn andere gängige Vermögenswerte wie Anleihen und Immobilien aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Risiken zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine gewisse Anziehungskraft haben könnten, zeigt die vergangene Entwicklung des Aktienmarktes, dass eine Erholung sehr wahrscheinlich ist. Das könnte daher deutlich höhere Renditen als andere Anlageklassen erwirtschaften und einen größeren positiven Einfluss auf deine Pensionspläne haben.

Warren Buffetts Fokus auf Qualität zu einem niedrigen Preis

Warren Buffett hat immer versucht, hochwertige Unternehmen zu kaufen, wenn sie zu niedrigen Preisen handeln. Zum Beispiel hat er Unternehmen gekauft, die große Wettbewerbsvorteile haben. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben, der es ihnen ermöglicht, eine höhere Rendite zu erzielen. Wenn solche Unternehmen zu einem attraktiven Preis gekauft werden, bieten sie den Investoren eine relativ günstige Chance für Risiko und Ertrag.

Gegenwärtig werden viele Aktien zu niedrigen Preisen gehandelt. In einigen Fällen können ihre niedrigen Bewertungen aufgrund der schwierigen Aussichten verdient sein. In vielen Fällen kann jedoch eine schwache Anlegerstimmung gegenüber bestimmten Branchen und Sektoren Kaufgelegenheiten für langfristige Investoren bieten. Unterbewertete Aktien können bei einer Stärkung der Wirtschaftsaussichten eine bessere Performance erbringen, was zu beeindruckenden Kapitalerträgen führen könnte.

Kurzfristige Sorgen

Die Aussicht auf einen zweiten Börsencrash dürfte langfristige Investoren wie Warren Buffett nicht beunruhigen. Er hat sich schon immer mit der Idee kurzfristiger Volatilität am Aktienmarkt wohl gefühlt, da er die Sache langfristig sieht. Dies hat es ihm ermöglicht, zu kaufen, wenn die Aussichten auf dem Aktienmarkt sehr unsicher sind und die Aktienkurse relativ niedrig sind.

Da viele Investoren, die sich einen Pensionsfonds aufbauen wollen, wahrscheinlich einen langen Zeithorizont haben, sollten kurzfristige Abschwünge kein großes Problem darstellen. In diesem Zusammenhang könnten sich sogar weitere Kaufgelegenheiten bieten, die es dir ermöglichen, Aktien in dein Portfolio aufzunehmen und in den kommenden Jahren weiter vom Wachstumspotenzial des Marktes zu profitieren.

