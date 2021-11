Frankfurt und Landshut (ots) -Die Stiftung Finanzbildung verleiht der Geld und Wissen GmbH das Siegel "Trusted Education". G&W erhält das Siegel für seine Leistungen im Bereich der Finanzbildung.Der Geschäftsführer der Stiftung Finanzbildung und Veranstalter des Deutschen Finanzbildungsforum Edmund Pelikan erläutert: "Seit 2010 erarbeitet und verbreitet Geld & Wissen GmbH ehrenamtlich Bücher, den kontinuierlichsten Blog zur Börse seit 2015 und interaktive Lern-Apps, die es Finanz-Laien, Anfängern und Neugierigen ermöglichen, sich werbefrei und verständlich zum Thema Aktien, Aktienfonds, Gold, Anleihen und Währungen zu bilden. Dieses herausragende Engagement würdigt unsere Stiftung mit dem Siegel"Über die Geld und Wissen GmbHGeld und Wissen bietet seit 2010 Finanzbildung für Verbraucher an. G&W unterrichtet zum Thema Vorsorge, Geldanlage und Wirtschaft an Schulen, vhs, Institutionen und in Unternehmen der regionalen Wirtschaft. Dieses Angebot für Frauen, Männer, Jugendliche und Senioren gibt es als digitale App unter geldundwissen.de und app.fondsundmensch.de Mehr Infos unter: Twitter @geldundwissen LinkedIn Geld und Wissen Das Konzept basiert auf Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, Psychologie und hilft Anlegern bei der Selbstoptimierung von Altersvorsorge, Lifestyle, Leben und Gesundheit.Der Gründer der Geld & Wissen GmbH und Erfinder der App, Jan Neynaber (studierter Betriebswirt, Politologe, Heilpraktiker für Psychotherapie und über 22 Jahre berufserfahrener Spezialberater für Aktienfondsmanager mit mehreren Top-Platzierungen im Institutional Investor Aktienberater Ranking), kommentiert die Verleihung des Siegels wie folgt: "Geld & Wissen hat es sich zum Ziel gemacht, individuelle, werbe- und sponsorenfreie Finanzbildung und Aktienfondsauswahl zu ermöglichen. 11 Jahre ehrenamtliche Finanzbildung haben uns geholfen Privatanleger zu verstehen. Deshalb ist unsere App der Schlüssel für nachhaltigen Vermögensaufbau. Es freut uns sehr, dass diese Bemühungen mit dem Siegel anerkannt werden".Pressekontakt:FirmenanschriftGeld und Wissen GmbHBertramstraße 61 , 60320 Frankfurt+49 (176) 72486263 info@geldundwissen.deOriginal-Content von: Geld und Wissen GmbH, übermittelt durch news aktuell