Geld und Ärger sparen: Smart Repair am Auto lohnt sich

Stuttgart (ots) - Kratzer in der Alufelge, Delle im Lack, Macke imInnenraum. Autofahrern passieren ständig kleine Malheurs, die inFolge Ärger und richtig hohe Kosten verursachen können. Etwa jedeszweite neu zugelassene Auto in Deutschland ist inzwischen geleast.Eine oftmals günstige Methode, einen guten Wagen zu fahren. Vorerst.Denn am Ende der Vertragslaufzeit kann es richtig teuer werden, wenndas Fahrzeug nicht in vertragsgerechtem Zustand zurückgegeben wird.Da gehen kleine Schäden schnell in die Tausende. Daher lohnt sich derWeg zum Smart Repair-Spezialisten. Dieser bringt die Autos wieder aufVordermann. Das spart Geld - und vor allen Dingen Ärger mit derLeasing. Auch beim Gebrauchtwagen-Verkauf macht es sich bezahlt.Kostengünstig reparierenEin Schaden an z. B. der Stoßstange ist schnell passiert. Einleichter Parkrempler reicht. Oftmals wird das in den Werkstätten garnicht repariert, sondern ein Neuteil angeschafft. Das kostet schnell500 Euro und mehr. Beim Austausch eines abgewetzten Ledersitzes odereiner Alufelge liegen die Summen bei rund 2.000 Euro. Mit speziellenSmart Repair-Methoden können die kleinen Schäden professionellausgemerzt und die Rechung um bis zu 80 % reduziert werden. Doch lautADAC-Test liefern nicht alle Betriebe gute Ergebnisse. Gut aufgehobensind Autofahrer etwa bei Werkstätten, die mit den Systemen von CartecAutotechnik Fuchs GmbH arbeiten. Die schwäbischen Spezialisten zählenzu den Smart Repair-Pionieren der ersten Stunde. Die Adressen derrund 1.500 Partnerbetriebe gibt es unterwww.smartrepair-verzeichnis.de.Alufelgen-Aufbereitung mit dem TÜV-geprüften WheelDoctorBesonders ärgerlich sind Kratzer oder Korrosionsschäden anAlufelgen, da diese bei Leasing-Rückgabe grundsätzlich gegen teureOriginalfelgen ausgetauscht werden. Da stellt die fachgerechteAufbereitung in einem Betrieb, der mit dem TÜV-geprüften WheelDoctorarbeitet, eine kostengünstige Alternative dar. Auch glanzgedrehteModelle können hier wieder problemlos repariert werden.Druckfähige Fotos: http://www.ast-pr.de/downloads/, Passwort:pressePressekontakt:ast. GmbH, Vanessa Ast, vanessa.ast@ast-pr.deOriginal-Content von: Cartec Autotechnik Fuchs GmbH, übermittelt durch news aktuell