Ein Lottospieler aus Rheinhessen hat am Samstagabend den großenCoup gelandet und räumte in der Gewinnklasse 2 fast 800.000 Euro ab. Zum Jackpotfehlte ihm lediglich die richtige Superzahl 0.Ob Jeck oder nicht - ein Rheinhesse hat am heutigen Rosenmontag jeden Grund zufeiern. Der Lotto-Gewinner aus dem Landkreis Alzey-Worms hat Fortuna mit einemMehrwochenschein herausgefordert. Bei der dritten Teilnahme desVier-Wochen-Scheins hatte er die Gewinnzahlen 6, 11, 21, 24, 31 und 32 richtig.Für den Jackpot fehlte dem Spieler aus dem Süden des Bundeslandes nur dierichtige Superzahl 0. Zusammen mit einem weiteren Gewinner aus Berlin teilt sichder Rheinhesse die Gewinnklasse 2 und gewinnt 799.890,50 Euro. Den Lotto-Scheinhat der Gewinner inklusive GlücksSpirale sowie der beiden Zusatzlotterien Spiel77 und Super 6 bereits Anfang Februar ins Spiel gegeben.Da der Tipper seinen Schein mit einer Kundenkarte ins Spiel gegeben hat, ist erLotto Rheinland-Pfalz namentlich bekannt und darf sich schon in den nächstenTagen über den Geldsegen freuen.Da der erste Gewinnrang im LOTTO 6aus49 unbesetzt blieb, liegen amAschermittwoch rund vier Millionen Euro im Jackpot.