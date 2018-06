Mit Geld schafft China neue Abhängigkeiten

China und Indien sind Rivalen, nicht nur wirtschaftlich, sondern in erster Linie politisch. Es geht um den politischen Einfluss auf die Nachbarländer und langfristig um die Vormachtstellung in Südostasien. So wundert es nicht, dass das Reich der Mitte gerade Indiens Nachbarstaaten mit großzügigen Milliardenkrediten unterstützt.

Es wird bevorzugt in die Infrastruktur investiert. Solche Investitionen sind an für sich sinnvoll.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.