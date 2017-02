Geld oder Daten! - So schützen Sie sich vor Erpressersoftware (AUDIO)

Schwerte (ots) -Anmoderationsvorschlag:Urlaubserinnerungen, das Video von den ersten Schritten desSohnemanns, sensible Bankdaten, Passwörter oder ganzeKundendatenbanken von Unternehmen - alles das speichern wirmittlerweile digital auf Laptops, Tablets, Smartphones und Servern.Aber was wäre, wenn diese Daten plötzlich verschwunden sind? Nicht,weil eine Festplatte oder ein Server kaputt ist, sondern weil sie mitsogenannter Ransomware infiziert sind. Was es genau mit dieserErpressersoftware auf sich hat und wie man sich schützen kann,erklärt uns Helke Michael.Sprecherin: Ransomware ist eine schädliche Software, die Rechner,Smartphones und Laptops verschlüsselt. Dann kann man nicht mehr aufseine Daten zugreifen, den Rechner starten oder den Bildschirm seinesSmartphones entsperren. Kurze Zeit später folgt eineLösegeldforderung.O-Ton 1 (Mirco Rohr, 0:20 Min.): "Rechner oder Smartphones werdenvon Ransomware infiziert durch E-Mails, durch Webseiten, indem icheinfach auf den Anhang klicke und eben dort die gefährlicheRansomware heruntergeladen wird. Genauso aber auch auf demSmartphone, indem ich vielleicht eine SMS bekomme, wo ein Linkbeinhaltet ist und ich dort drauf klicke und mir eben eine Ransomwareeinfange."Sprecherin: Erklärt Security-Experte Mirco Rohr von Bitdefender.Betroffen ist wirklich jeder - Privatpersonen, vor allem aber auchUnternehmen und alle Geräte.O-Ton 2 (Mirco Rohr, 0:09 Min.): "Die Cyberkriminellen brauchenauch noch nicht mal viel Ahnung, um Ransomware in den Umlauf zubringen. Man geht letztendlich auf die Dark-Websites und kauft sichdas Tool relativ günstig ein."Sprecherin: Ein lohnendes Geschäft, denn laut einer Studie vonBitdefender würde jeder Deutsche durchschnittlich 210 Euro Lösegeldzahlen, um seine Daten wiederzubekommen - Unternehmen sogarfünfstellige Beträge. Experten raten aber, nicht zu reagieren, um dieKriminellen nicht zu finanzieren. Außerdem bekommt man seinepersönlichen Daten, trotz Zahlung, oft nicht zurück. Helfen könnenstattdessen sogenannte Entschlüsselungstools, die es für bestimmteVarianten von Ransomware gibt.O-Ton 3 (Mirco Rohr, 0:12 Min.): "Unter anderem findet man das aufder Webseite nomoreransom.org. Die Initiative wird unterstützt vonEuropol, aber auch von verschiedenen Antiviren-Software-Herstellern.Und wir sind als Bitdefender auch mit dabei."Sprecherin: Um gar nicht erst erpresst werden zu können, rät derExperte dazu, regelmäßig Backups zu erstellen. Am besten mit einerexternen Festplatte, die aber bitte nicht permanent am Rechnerangeschlossen bleibt.O-Ton 4 (Mirco Rohr, 0:16 Min.): "Die zweite Möglichkeit istnatürlich, eine Anti-Virenschutz-Software einzusetzen. Damit sind Sieschon sehr, sehr gut gegen Ransomware geschützt. Und die dritte undletzte Möglichkeit ist: Den gesunden Menschenverstand gebrauchen.Nicht immer auf alle Links klicken, die man per E-Mail oder SMSzugeschickt bekommt."Abmoderationsvorschlag:Die schädliche Ransomware infiziert Laptops, PCs und Smartphonesvon Privatpersonen und Unternehmen, verschlüsselt dann sensibleDaten, die man nur zurückbekommt, wenn man Lösegeld zahlt. Öffnen Siealso keine verdächtigen Mails, Anhänge oder Links, machen Sieregelmäßig ein Backup Ihrer Daten und installieren Sie eineAntivirensoftware. Mehr Infos gibt's auch im Internet unterwww.bitdefender.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Timm Friedrichstfriedrichs@bitdefender.comTel.: 0151 615 46 910Original-Content von: Bitdefender, übermittelt durch news aktuell