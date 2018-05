Unterföhring (ots) -- Die durchgeknallten Tech-Nerds suchen wieder ihr Glück imEpizentrum der digitalen Welt- Ab 8. Mai wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky AtlanticHD- Alle vorherigen Staffeln auf Sky Box Sets über Sky On Demand,Sky Go und Sky Ticket abrufbarNach vielen Rückschlägen mit ihren Start-up-Plänen winkt denskurrilen Tech-Underdogs von "Pied Piper" endlich der langersehnteDurchbruch im hart umkämpften Silicon Valley. Doch mit demvermeintlichen Erfolg gehen die Probleme für Richard und seineKollegen erst richtig los. Ab dem 8. Mai ist die fünfte Staffel derHBO-Comedy immer dienstags um 22.25 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen,wahlweise auf Deutsch oder Englisch.Über "Silicon Valley":Nach dem Chaos in der vierten Staffel ist für Richard (ThomasMiddleditch) und seine "Pied Piper"-Jungs nun endlich derlangersehnte Durchbruch in Sicht: Ihr neu konzipiertes dezentralesInternet steht vor seinem Debüt. Und damit winkt den Nerds auch einsatter Finanzregen. Mit dem vielen Geld kommen allerdings auchunvermeidlich mehr Konflikte und Probleme auf alle Beteiligten zu.Richard versucht, als CEO die Fäden zu ziehen, leidet aber unter demDruck der Verantwortung, zumal die Investoren Ergebnisse sehenwollen. Klar, dass die ewigen Streithähne Dinesh (Kumail Nanjiani)und Gilfoyle (Martin Starr) sich wieder gegenseitig das Lebenschwermachen. Der notorische Nichtskönner Big Head (Josh Brenner)stolpert weiter ins Glück."Die Serie parodiert grandios den amerikanischen Traum, den Wahnum vermeintlichen digitalen Fortschritt und reale Vorbilder aus demSilicon Valley", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming& Planning Sky Deutschland. Für Serienschöpfer und Produzent MikeJudge, den Erfinder von "Beavis und Butt-Head", ist der SiliconValley eine bestens bekannte Welt, in den 80er-Jahren versuchte erwie seine Antihelden im Tech-Mekka durchzustarten.Ab Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab Mitte Mai mit demneuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Facts:Originaltitel: "Silicon Valley", Comedyserie, USA 2017, 5.Staffel, 10 Episoden à ca. 30 Min. Ausführende Produzenten: MikeJudge, Alec Berg. Regie: u.a. Mike Judge, Alec Berg. Darsteller:Thomas Middleditch, Josh Brener, Zach Woods, Kumail Nanijani, MartinStarr, Amanda Crew.Ausstrahlungstermine:Staffel fünf ab 8. Mai 2018 immer dienstags um 22.25 Uhr,wahlweise auf Deutsch und im Original auf Sky Atlantic HD sowie überSky Ticket, Sky On Demand und Sky Go verfügbar, ebenso allevorherigen Staffeln über Sky Box Sets.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v.O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Seriensind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/SiliconValleysowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/. 