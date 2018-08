Geld aus der Lebensversicherung: Erspartes clever fürs Alter nutzen

Berlin (ots) - Mehr als eine Million Kapitallebensversicherungenwurden 2017 fällig, zeigen Zahlen des Versicherungsverbands GDV.Hunderttausende Kunden stehen damit vor der Frage, was sie mit derAuszahlung machen. Das Geld einfach unverzinst auf dem Girokontoliegen zu lassen, ist keine gute Idee. Besser ist es, das Ersparteweiter für sich arbeiten zu lassen, während man monatlich Geldentnimmt - am besten mit einem Auszahlplan, in Ausnahmefällen miteiner Sofortrente. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztiphat die Möglichkeiten unter die Lupe genommen.Wer sich sein Zubrot im Alter aus Aktienvermögen finanziert, hatlangfristig die größte Chance auf Gewinne. Deshalb empfiehltFinanztip diese Strategie. Viele Sparer haben aber Zweifel, wie vielund wie lange sie Geld entnehmen können - schließlich schwanken dieAktienmärkte und das Guthaben kann auch mal weniger werden. "Sparersollten pragmatisch an die Sache herangehen und behutsam und übereinen langen Zeitraum planen", erklärt Sara Zinnecker, Expertin fürAltersvorsorge bei Finanztip. "Vor allem müssen sie bereit sein, imFalle einer großen Krise auch mal einzugreifen und weniger Geld zuentnehmen". Für die Anlage empfiehlt Finanztip günstige, weltweitausgelegte Aktien-Indexfonds (ETFs).Im schlimmsten Fall hätte der Sparer mehr als 130.000 Euro übrigFinanztip-Berechnungen ergaben: Wer seit 1973 100.000 Euroangelegt und beliebige 30 Jahre lang vier Prozent im Jahr - das sind330 Euro monatlich - entnommen hat, kam komfortabel über die Runden.Selbst im schlimmsten Fall, im Zeitraum von 1973 bis 2003, hatte derSparer am Ende sogar 130.000 Euro übrig - mehr als zu Beginn. Im Fallzweier großer Finanzkrisen in Folge wäre das Geld dagegen nach gut 17Jahren aufgebraucht gewesen. Zinnecker rät, in schlechtenBörsenzeiten die Entnahme zu stoppen: "Läuft es an der Börse dannwieder besser, ist noch genug Kapital vorhanden, um für die nächstenJahre ausreichend Geld zu erwirtschaften." Fondsanteile könnenVerbraucher regelmäßig selbst im Depot verkaufen oder einenAuszahlplan nutzen, wie ihn zum Beispiel der Wertpapierhändler Flatexanbietet.Die Sofortrente lohnt sich nur, wenn man sehr alt wirdNur wer davon ausgeht, sehr alt zu werden, sollte über eineSofortrente nachdenken. Der Vorteil: Der Verbraucher muss sich umnichts kümmern, denn die Anlage des Einmalbetrages und die Auszahlungder Rente übernimmt eine Versicherung. "Mit der Sofortrente ist manzwar auf der sicheren Seite", sagt Zinnecker. "Die garantierteRentenzahlung bis zum Lebensende lässt sich die Versicherung aberteuer bezahlen." Finanztip empfiehlt unter anderem günstigeOnline-Tarife der Direktversicherer Europa (Tarif E-SR) oder Huk24(Tarif RS24).Sichere Erträge auch mit FestgeldWer die Extreme scheut, für den bietet sich eine Kombination ausAktien-Indexfonds und Festgeld an. "Damit können Verbraucher soplanen, dass sie über 15 Jahre eine sichere Auszahlung bekommen",sagt Zinnecker. "Dafür legen Sie ihr Geld einfach in Festgeld mitverschiedenen Laufzeiten an. Das Geld, dass Sie für das nächste Jahrbenötigen, lassen Sie auf dem Giro- oder besser auf demTagesgeldkonto." Den verbleibenden Teil des Guthabens legenVerbraucher ebenso lang in ETFs an. So kann sich dieses Kapital amAktienmarkt entwickeln. Nach den 15 Jahren können Sparer erneutüberlegen, was sie mit dem restlichen Ersparten machen. 