"Geld allein bringt keine Pflegefachkräfte" / bpa kritisiert Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals

Berlin (ots) - Nachdem das Bundeskabinett am heutigen 1. August2018 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals(PpSG) beschlossen hat, bekräftigt Bernd Meurer, Präsident desBundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), seineForderung nach rascheren Anerkennungsverfahren für ausländischePflegefachkräfte: "Geld allein bringt keine Pflegefachkräfte. Damitlässt sich der eklatante Fachkräftemangel nicht beseitigen. Deshalbmuss die Bundesregierung alles daransetzen, die Zuwanderung intensivzu fördern. Wer im Ausland eine Ausbildung zur Pflegefachkrafterfolgreich gemeistert hat, darf hier nicht von 16 verschiedenenAnerkennungsverfahren abgeschreckt werden", so Meurer, der hinzufügt:"Statt von der Akademisierung der Pflege als Allheilmittel zuträumen, müssen wir uns um die Sicherstellung der Grundversorgungkümmern. Aufnahmestopps bei Pflegediensten und Pflegeheimen sind einAlarmsignal, weil pflegebedürftige Menschen alleingelassen werden."Meurer kritisiert, die Bundesregierung verabschiede in immerkürzerer Folge Pflegereformen. Das Hauptproblem würde treffendbeschrieben, aber nicht gelöst. Obwohl es den Anbietern in derAltenpflege gelungen sei, allein in den letzten beiden Jahren etwa100.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte zusätzlicheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sichere Arbeitsplätze zugewinnen, reiche das nicht aus, um der noch stärker steigenden Zahlpflegebedürftiger Menschen dauerhaft verlässliche professionelleUnterstützung anbieten zu können: "Trotz der Ausbildungsrekorde wirdsich die Situation nicht entspannen, da in den nächsten Jahren vieleBeschäftigte das Rentenalter erreichen", so der bpa-Präsidentabschließend.