Geld in Gold anlegen: So gehst Du jetzt richtig vor

Nachdem der Goldkurs im März sein Jahrestief erreicht hatte, startete er eine fulminante Rallye und kletterte um fast 200 US$ in die Höhe. Seitdem kommt er aber kaum noch vom Fleck. Was ist da los? Das erklären wir Dir in unserem neuen SD TALK.

Die Marke von 1.800 Dollar wurde bislang trotz der Notenbankpolitik der letzten Wochen nicht nachhaltig überwunden. Selbst enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt vermochten den Goldpreis nicht stärker zu stimulieren. Wie geht es jetzt weiter?