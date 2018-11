'Gelbwesten' blockieren auch in Belgien eine Autobahn

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auch in Belgien haben Protestierende der Bewegung "Gelbe Westen" eine Autobahn blockiert.



Auf der E19 von Mons nach Brüssel seien bei Nivelles-Sud beide Richtungsfahrbahnen abgeriegelt, meldete der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF am Dienstagmorgen. Die Lage sei chaotisch: Ein Lastwagen habe Feuer gefangen, Bäume seien gefällt und über die Fahrbahn gelegt worden.

Urheber sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga Protestler, die am Wochenende und am Montag versucht hätten, ein Kraftstofflager des Ölkonzerns Total bei Feluy rund 50 Kilometer südlich von Brüssel abzusperren.

Die Bewegung der "Gilets jaunes" - gemeint sind die gelben Warnwesten, die jeder Autofahrer mit sich führen muss - begann in Frankreich und richtete sich ursprünglich gegen die Erhöhung der Kraftstoffpreise. In Frankreich hatten sich am Wochenende und auch am Montag Zehntausende an Protestaktionen beteiligt, bei denen Hunderte Menschen verletzt wurden./vsr/DP/jha