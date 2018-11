Die Gelbe Tonne macht Karriere / Unternehmen unterstützen die Europäische Woche zur Abfallvermeidung und gehen in die Offensive für eine bessere Kreislaufwirtschaft

Berlin (ots) - Die Gelbe Tonne bekommt einen kräftigenKarriereschub: Mit der Initiative "geTon" startet eineInformationsoffensive von Unternehmen, die das aus vielenSammelbereichen bestehende deutsche Recyclingsystem ausbauen und zueiner noch effizienteren Kreislaufwirtschaft weiter entwickeln will.Zu den Gründungsmitgliedern von geTon gehören Unternehmen aus allenrelevanten Bereichen der Kreislaufwirtschaft: Hersteller vonVerpackungen (ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH&Co.KG), Markenunternehmen(Procter&Gamble Deutschland), duale Systeme (Der Grüne Punkt,BellandVision GmbH, Interseroh Dienstleistungs- GmbH) und Entsorger(Remondis SE & Co. KG, Alba Group plc & Co. KG)."Die Europäische Woche zur Abfallvermeidung thematisiert die mitsteigendem Wachstum verbundenen Abfallmengen in den großenIndustrienationen. Es gilt also, Materialien wie Kunststoff besser imKreis zu führen. Neben dem Verzicht auf Verpackungen führen auchintelligente Sammelsysteme, eine technisch anspruchsvolleAufbereitung und die Rückführung in den Kreislauf zu einem schonendenUmgang mit den Ressourcen und der Umwelt. Hier sind wir unsererUmwelt bessere Ergebnisse schuldig. Gemeinsam könnten Politik,Verbände und Unternehmen deutlich mehr erreichen als nur das Verbotbestimmter Einwegprodukte", erklärt Dr. Katharina Marquardt,Gründungsmitglied von geTon und zuständig fürNachhaltigkeits-kommunikation bei Procter&Gamble Deutschland.Zentrales Ziel der Initiative geTon ist die Akzeptanz in Wirtschaftund Gesellschaft für Recycling und Kunststoffrezyklate. Zwar liefertdie Recyclingwirtschaft inzwischen hochwertiges, der Neuwaregleichwertiges Rezyklat. Doch angesichts der niedrigen Rohölpreiseist es für die kunststoffverarbeitende Industrie - und insbesonderefür die Verpackungshersteller - nicht attraktiv genug. Dabei führtKunststoffrecycling nicht nur zu einem Rückgang des Erdölverbrauchs,sondern ist durch die CO2 Reduktion auch ein wichtiger Faktor imKampf gegen den Klimawandel."Wir erwarten von allen Beteiligten, solche Zusammenhänge zuerkennen und vorbehaltlos zusammenzuarbeiten, um den Markt fürRezyklate in Schwung zu bringen", fordert Michael Wiener,Gründungsmitglied von geTon und Geschäftsführer von Der Grüne Punkt."Das würde auch das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher indie Gelbe Tonne stärken, weil eine funktionierendeKreislaufwirtschaft für alle einen großen Schritt in Richtung Zukunftdarstellt".Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Markenunternehmen,duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. MitInformationen zur Unterstützung der Gelben Tonne/des Gelben Sackssoll das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in dasbereits gut funktionierende Recyclingsystem von Plastik inDeutschland weiter ausgebaut werden. Die Initiative begrüßt jedeUnterstützung bei dieser Zielsetzung.Pressekontakt:Claudia FasseMedia Relations geTonMail: Claudia.Fasse@get-on.orgwww.get-on.orgMob.: +49 172 210 8904Leistikowstr. 614050 BerlinOriginal-Content von: geTon Initiative Gelbe Tonne, übermittelt durch news aktuell