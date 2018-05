Gelb sind schon die....Autos, Mülltonnen, Gartenmöbel - Das steckt hinter dem heftigen Pollenflug (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer mit seinem Auto vor kurzem in derWaschanlage war oder den Frühjahrsputz grade erledigt hat, wird sichdieser Tage ziemlich ärgern, denn schon am nächsten Tag sieht alleswieder aus wie vorher und ist mit einer dicken, fetten, gelbenStaubschicht überzogen. Das Ganze ist aber kein Schmutz, sondern dasist ganz feiner Pollenstaub. Pollenflug ist für diese Jahreszeitvöllig normal. Die Intensität ist aber nicht normal. Und warum unsdie Pollen derzeit so zusetzen, weiß Helke Michael.Sprecherin: Der Pollenflug ist grade so heftig, dass über manchenLandstrichen eine regelrechte Pollenglocke hängt. Einige Seen sindmit einem dicken gelben Pollenteppich bedeckt. Verantwortlich dafürist vor allem unsere unscheinbare Fichte.O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 14 Sek.): "Eigentlich haben wir es ja miteinem richtigen Pollencocktail zu tun aus allen möglichen Blüten.Das, was gelb und augenfällig ist, das ist die Fichte. Und die blühtin diesem Jahr nun ganz einfach in einem ganz besonders starkenAusmaß, und deswegen nimmt das auch diese Formen an, die wir jetztwahrnehmen."Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline.Dass die Fichte so stark blüht, liegt daran, dass dieses Jahr einsogenanntes Mastjahr ist.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "Die Fichten neigen dazu, soalle vier bis sieben Jahre einmal so richtig Power zu geben. Dasheißt, da werden ganz besonders viele Zapfen und auch besonders vieleBlütenstände entwickelt, was dann eben zu einer viel größeren Anzahlan Pollen führt als im normalen Jahr."Sprecherin: Dazu kommen noch günstige Wetterbedingungen - alsozunächst viel Regen und dann ein sehr trockener und kalter Spätwinterbis in den März hinein.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 13 Sek.): "Dann wird die Blüte einerseitshinausgezögert, zum anderen ist halt die Trockenheit. Naja, da sagtsich die Pflanze: 'Es kann nichts schaden, wenn wir mehr Nachkommenmachen. Wer weiß, vielleicht kommt nicht alles durch.' Die Pflanzewill dann ganz einfach sich helfen, indem sie mehr Blütenproduziert."Sprecherin: Gefährlich - zum Beispiel für Allergiker - sind dieFichtenpollen allerdings nicht, und wenn es längere Zeit kräftigregnet, hat der Spuk auch ein Ende, aber...O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "...dann kommen noch dieKiefern hinterher. Die bringen auch nochmal so ein bisschen, aber dasist kein Vergleich zur jetzigen Fichte. Für die Allergiker gibt'snoch nicht so schnell Entwarnung, denn da lässt zwar jetzt dieBirkenpolle nach, dafür kommen aber immer mehr Gräser und schließlichauch die Roggenpollen und darauf reagieren leider doch sehr vielesehr allergisch."Abmoderationsvorschlag: Die gute alte Fichte ist also Schuld amdicken, gelben Pollenstaub, der uns grade das Leben schwer macht.Gefährlich ist das Ganze aber nicht und wenn es mal richtig regnet,hat der Schrecken auch größtenteils ein Ende. Mehr Infos und dasverlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in derWetteronline-App.Pressekontakt:Matthias Habelpresse@wetteronline.de0228/55937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell