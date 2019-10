Gelassenheit kann trainiert werden (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die hohe Kunst der Ausgeglichenheit und Gelassenheit lässt sichlernen. "Entscheidend ist, die Gelassenheit im Alltagstrubel zufinden. Das kann trainiert werden, etwa durch Achtsamkeitsübungen",erklärt im Patientenmagazin "HausArzt" die Diplom-Psychologin undNeurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzel vom Institut für Achtsamkeitund Meditation in München. Achtsamkeit bedeute, im Momentinnezuhalten und "wach und freundlich mit der Erfahrung zu werden,statt im Stress unterzugehen". Es gebe Kurse, aus denen man auswählenkönne, was einem persönlich liege.Erste Erfolge des Trainings lassen sich der Expertin zufolge oftganz unmittelbar bemerken. "Wenn Sie sich jetzt eine Minute lang eineinnere Pause gönnen, können Sie möglicherweise schon einenUnterschied spüren." Achtsamkeit sei aber ein Lebensweg. "Das istnicht mit ein paar kurzen Einheiten getan, sondern die Achtsamkeitdarf dauernder Begleiter im Alltag werden", sagt Hölzel. ZahlreicheStudien lieferten wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit. "Sozeigen magnetresonanztomografische Aufnahmen, dass sich bei Menschen,die regelmäßig meditieren, im Gehirn neue Nervenverbindungen bilden."Im neuen Patientenmagazin "HausArzt" erklären Experten, wieEntspannung im Alltag trainiert werden kann, welche Methoden aus demtäglichen Hamsterrad herausführen und wie sich die Selbstfürsorgesteigern lässt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 4/2019wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell