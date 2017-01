Gekaufte Likes? stern TV zeigt ungewöhnlichen Anstieg von Fans bei Kader Loth und Frauke Petry

Köln (ots) - Wie echt sind die Facebook-Likes von Prominenten? Inder Debatte um Fake-Fans hat stern TV die Profile von Politikern undden aktuellen Bewohnern des Dschungelcamps unter die Lupe genommen -mit erstaunlichen Ergebnissen: So zeigte der Facebook-Like-Check vonstern TV - einer bereits vier Jahre alten Software, die IT-ExperteTobias Schrödel gerade noch einmal verbessert hat - dass etwaDschungelcamperin Kader Loth in nur zwei Wochen einen deutlichenAnstieg der "Gefällt mir"-Angaben verzeichnen konnte.Am 25. Januar hatte Kader Loth insgesamt fast 29.000 Likes, alleinaus Ägypten kamen dabei 12.824 "Gefällt mir"-Angaben. Am 11. Januarwaren es noch 787 Likes, die aus Ägypten kamen. Ähnlich deutlich warder Anstieg der Fans auch aus Algerien: Ihre Zahl stieg von Null auf4682 im gleichen Zeitraum."Das sind typische Länder, in denen gerne Likes gekauft werden",erklärte Tobias Schrödel bei stern TV. "Es gibt Agenturen, die helfeneinem, die Likes nach oben zu treiben", so der IT-Experte. "Da kannman sich aussuchen, wo die neuen Freunde herkommen sollen."Doch nicht nur bei der Dschungel-Prominenz ist stern TV auf einenmerkwürdigen Anstieg der Facebook-Popularität gestoßen: Auch beiAfD-Politikerin Frauke Petry stiegen "an einem einzigen Tag imNovember die Fans aus Ägypten von 323 auf 2264", so Tobias Schrödel."Das ist sowohl vom Land, als auch von der Größenordnung ein Indizdafür, dass diese Likes gekauft sind." Die AfD hat dazu auf Nachfragevon stern TV schriftlich erklärt, dass sie den Anstieg zwar bemerkthabe, dafür aber keine gesicherte Erklärung hätte.Am Profil von Kanzlerin Angela Merkel dagegen gebe es nichts zubeanstanden, so Tobias Schrödel live bei stern TV: "Sie hat sehrviele Likes aus vielen Ländern. Aber das liegt an ihrer Popularität."Und wenn es an bestimmten Tagen einen Anstieg von Likes aus nur einemLand gegeben habe, "dann waren es Tage, an denen sie genau dort waroder über das Land gesprochen hat."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell