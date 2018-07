Gekauft wie gesehen? Aufklärungspflichten beim Verkauf von Immobilien

Hamburg (ots) - Ehrlich währt am längsten - das gilt auch beimVerkauf einer selbstgenutzten Immobilie. Wenn der Verkäufer demKäufer "auf gut Glück" wesentliche Mängel verschweigt, geht er dasRisiko ein, noch Jahre später auf Schadensersatz zu haften.Beim Verkauf einer Wohnung oder eines Hauses durch Privatleutekann es schnell zu Streit kommen, wenn der Käufer nach der ÜbergabeMängel feststellt, die ihm zuvor nicht bekannt waren. Das Dach istundicht, das Fundament nicht solide, Schimmel taucht auf - mancheProbleme zeigen sich erst nach jahrelanger Nutzung oder bei Umbauten.Kann der Käufer dann Schadensersatz verlangen? "In der Praxis wirddie Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel im Kaufvertragüblicherweise ausgeschlossen, so dass grundsätzlich keine Ansprüchegeltend gemacht werden können", sagt Dr. Stephan Schneider,Geschäftsführer der Hamburgischen Notarkammer. "In aller Regelbesichtigt der Käufer das Objekt vor seiner Kaufentscheidunggemeinsam mit dem Verkäufer. Etwaige hierbei festgestellte Mängelfließen in die Verhandlungen über den Kaufpreis ein. Der soll dannaber auch endgültig sein."Ein Gewährleistungsausschluss gilt jedoch nicht, soweit derVerkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen hat. Er haftet dann biszu zehn Jahre für die Kosten der Beseitigung des Mangels an derImmobilie. "Die Auffassung vieler Verkäufer, Mängel müssten demKäufer nicht offenbart werden, da dieser das Objekt besichtigenkonnte, ist unzutreffend", sagt Dr. Schneider. "Auch wenn es denKaufpreis drücken kann - auf bestimmte Mängel muss der Verkäuferaktiv hinweisen, um sich vor weitreichenden Gewährleistungsansprüchenzu schützen." Die Rechtsprechung ist hier streng. Kennt der Verkäufereinen Mangel, muss er den Käufer ungefragt informieren, wenn er damitrechnen muss, dass der Käufer den Kaufvertrag bei Kenntnis desMangels nicht oder nur zu anderen Bedingungen abschließen würde. Nachder Rechtsprechung muss der Verkäufer sogar dann aktiv werden, wenner einen Mangel nur für möglich hält oder Umstände kennt, die einensolchen Verdacht begründen könnten. Doch die Aufklärungspflicht hatauch Grenzen: "Der Verkäufer muss nicht über Mängel aufklären, diebei einer Besichtigung ohne weiteres erkennbar sind oder die derKäufer ohnehin schon kennt", ergänzt Dr. Schneider.In der Rechtsprechung gibt es zahlreiche Beispiele für solcheOffenbarungspflichten. So muss der Verkäufer etwa darauf hinweisen,dass keine Baugenehmigung für einen Anbau vorliegt,gesundheitsgefährdende Baustoffe wie Asbest verwendet wurden, dasObjekt in der Vergangenheit von holzzerstörenden Pilzen befallen warund die Gefahr eines Wiederauftretens besteht, die Zufahrt zurImmobilie über das Nachbargrundstück nicht gesichert ist, das Gebäudeunter Denkmalschutz steht, größere Bauvorhaben in der unmittelbarenUmgebung geplant sind, bei vermieteten Objekten erheblicheMietrückstände bestehen, eine frühere gewerbliche Nutzung desGrundstücks einen Altlastenverdacht begründet oder wesentlicheArbeiten am Gebäude durch Laien ohne Hinzuziehung von Facharbeiterndurchgeführt wurden.Der Verkäufer muss außerdem Fragen des Käufers wahrheitsgemäßbeantworten, und darf - wenn ihm selbst die nötigen Informationenfehlen - nicht einfach eine falsche Erklärung zur Mängelfreiheitmachen. "Bevor man Angaben ins Blaue hinein macht, sollte man lieberoffen eingestehen, dass man sich nicht sicher ist", empfiehlt Dr.Schneider.Wird im Vorfeld des Vertragsschlusses über wesentliche Mängelgesprochen, empfiehlt es sich, dies dem Notar mitzuteilen und imKaufvertrag dokumentieren zu lassen. Als unabhängiger undunparteiischer Betreuer aller Beteiligten gewährleistet der Notar,dass die besprochenen Mängel des Kaufobjekts und die dazu notwendigenVereinbarungen in dem notariellen Kaufvertrag rechtssicher erfasstwerden.Pressekontakt:Herr Dr. Stephan Schneider von der Hamburgischen NotarkammerTelefon: 040 / 34 49 87, info@hamburgische-notarkammer.deHerr Dr. Claudius Eschwey von der Landesnotarkammer BayernHerr Dr. Carsten Lindner von der Rheinischen NotarkammerHerr Dr. Carsten Walter von der Notarkammer Baden-WürttembergHerr Dr. Andreas Schumacher von der Notarkammer KoblenzHerr Dr. Markus Müller von der Notarkammer PfalzHerr Dominik Hüren von der BundesnotarkammerOriginal-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell