Die Geizhals.de-Jahrescharts 2016: Die beliebtesten Produkte in Deutschand

Wien (ots) - Der Intel "Core i7-6700K" ist das beliebteste Produkt2016. Der Prozessor wurde zwar schon Mitte 2015 vorgestellt, ist aberaufgrund des guten Preis-Leistungsverhältnisses im aktuellen Jahr undder geringen Konkurrenz das Top-Produkt 2016. Platz zwei belegt dieSSD "850 Evo 500GB" von Samsung. Das koreanische Unternehmen landetmit dem Smartphone "Galaxy S7" auch auf Platz drei der beliebtestenProdukte und scheint trotz des Note 7-Debakels keine gröberenImage-Probleme davon getragen zu haben.In der Kategorie Smartphones kann Apple nur den dritten Platzbelegen und zwar mit dem Vorjahresmodell "iPhone 6s 64GB" - deutlichgeschlagen vom diesjährigen Smartphone-Primus "Galaxy S7" und demGoogle "Nexus 5X". Damit dürfte auch die Kritik an den aktuelleniPhone 7-Modellen - Wegfall des Kopfhörer-Anschlusses und der geringeUnterschied zum Vorjahresmodell - beim Konsumenten angekommen sein.Nintendos neue Retro-Konsole "Classic Mini NES" hat denKonsolenmarkt aufgemischt und kann sich überraschenderweise Platzeins sichern. Sonys "PS4"-Konsolen wird auf die Plätze zwei und dreiverwiesen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Zukunftältere Nintendo-Konsolen neu aufgelegt werden.Auch die Fußball-EM in Frankreich hat seine Spuren hinterlassen:Das Deutschland-Heimtrikot von Adidas ist so populär wie nie undgewinnt in der Kategorie Sport & Freizeit überlegen. Erst auf Platzdrei landet der sehr beliebte Fitness-Tracker "vivoactive" vonGarmin.Die flächendeckende Rauchmelderpflicht in Deutschland hat zu einemregelrechten Run auf diese Produkte geführt und den Rauchwarnmelder"Ei650" von Ei Electronics zum Top-Produkt des Jahres in derKategorie Baumarkt & Garten gemacht.Die detaillierte Infografik kann hier abgerufen werden:http://bit.ly/2igRWMkDiese steht unter Angabe der Photo Credits zur Nutzung kostenloszur Verfügung (© Geizhals)Rückfragehinweis:Geizhals (R) - PreisvergleichPreisvergleich Internet Services AGMichael NikolajukLeitung Marketing & KommunikationTel: 0043 1 5811609/62E-Mail: michael.nikolajuk@geizhals.deOriginal-Content von: Geizhals.at - Preisvergleich Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell