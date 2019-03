Geistiges Eigentum: Frühjahrsputz bei Marken, Desings und Patenten

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Unternehmen wissen, dass Portfolios gewerblicherSchutzrechte (engl.: Intellectual Property/IP) gepflegt werdenmüssen. In der Praxis der Rechtsabteilung ist dafür oft keine Zeit.Mindestens einmal im Jahr allerdings, sollte ein umfassender interneroder externer Audit gemacht werden. Er ermöglicht, Risiken zuerkennen, auszuschalten, Geld einzusparen und damit wettbewerbsfähigzu bleiben. Mittel- und langfristig lässt sich so nicht nur Geldsparen, sondern auch Umsatz genieren.Rechtsanwalt Dr. Gösta Schindler (Partner der WirtschaftskanzleiBuse Heberer Fromm), hat einen Fragenkatalog entwickelt, derRechtsabteilungen eine Orientierung gibt. Dieser Katalog hilft, eineerste Einschätzung in Bezug auf die Schutzrechte des eigenenUnternehmens abzugeben.Auf der Basis der Antworten auf die Fragen des Fragenkataloges,lässt sich für Unternehmen eine Markenstrategie entwickeln. DieFragen sowie weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:http://ots.de/k2k39jPressekontakt:Dr. Gösta Schindler, LL.M. (Chicago)RechtsanwaltPartnerBUSE HEBERER FROMMRechtsanwälte Steuerberater PartG mbBHarvestehuder Weg 2320149 HamburgT +49 40 41999-305M +49 172 637 174 8F +49 40 41999-169E schindler@buse.deOriginal-Content von: Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte - Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell