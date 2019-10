Geister, Grusel und Geheimnisse zu Halloween / KiKA-Sonderprogrammierung am 31. Oktober 2019 (FOTO)

Erfurt (ots) - Wenn kleine Hexen, Werwölfe und Vampire durch die nächtlichenStraßen ziehen und gespenstische Kürbisfratzen geheimnisvoll in denHäusereingängen funkeln, dann ist endlich wieder Halloween. Für alle, die sichgerne ein bisschen gruseln, hat KiKA am 31. Oktober ein besonderesHalloween-Programm zusammengestellt.In einer neuen Folge von "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) um 6:55 Uhr drehtsich alles um ausgefallene Kostümideen, lustige Handschuhmonster und leckeresHalloweengebäck. Bei "ENE MENE BU" (KiKA) um 9:15 Uhr basteln Kinder eingruseliges Steckmonster. "Der Kater mit Hut" (KiKA) begibt sich ab 10:20 Uhr imgleichnamigen Animationsfilm auf die abenteuerliche Suche nach dem perfektenHalloween-Kostüm.Katzenhaarsträubende Abenteuer erlebt "Garfield" (hr) ab 11:40 Uhr in fünfschaurig-schönen Folgen der Animationsserie. Im Halloween-Spezial von "Ein Fallfür die Erdmännchen" (NDR) um 18:00 Uhr müssen die Detektive Jan und Henry einGespenst zur Rede stellen. Im Staffelfinale von "Durch die Wildnis - DasAbenteuer deines Lebens" (hr) lassen die Kandidat*innen ab 20:10 Uhr ihreErlebnisse in freier Natur Revue passieren.Am 1. November dreht sich bei KiKA alles um gut gehütete Geheimnisse. ImAnimationsfilm "Garfield - Die Glitzerschlucht" (hr) müssen Jon, Garfield undOdie ab 11:50 Uhr eine Wild-West-Stadt gegen die berüchtigte Schnurrbart-Bandeverteidigen und einen sagenumwobenen Goldschatz aufspüren. Im Realfilm "100 %Coco" (NDR) ab 15:00 Uhr versucht Fashion-Bloggerin Coco, ihre Karriereträumevor ihren Klassenkamerad*innen zu verheimlichen.Ausgewählte Filme und Serien im Halloween-Programm können auch auf kika.de undim KiKA-Player angeschaut werden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Aktualisiert am 28.10.2019 15:41 Uhr.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell