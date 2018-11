"Die Geissens" auf Promijagd in Mykonos (FOTO)

München (ots) -Für die Glamour-liebende Familie geht es weiter auf diePromi-Insel Mykonos- Neue Folge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie- Montag, 26. November 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIAuf Mykonos befasst sich die Familie weiter mit Shanias Traum vonder erfolgreichen Modelkarriere. Mithilfe von Modelcoach Papis möchtesie an ihren Laufstegkünsten arbeiten. Doch als Papis dasNachwuchsmodel mit einer Challenge herausfordert, reagiert Shaniaanders als erwartet.Das nächste Ziel der "Indigo Star" ist die Promi-Insel Mykonos.Zusammen mit DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik, gehen Carmen und dieMädchen auf Promi-Jagd: Mit einer Drohne suchen sie den Hafen nachWeltstars ab. Vor allem Shania möchte insbesondere Kendall Jenner undBella Hadid treffen, um sich von ihnen Insider-Tipps über dasModelbusiness zu holen.Unter ständiger Beobachtung durch Paparazzi, weihen die Geissensihre neuen Elektro-Motorräder ein. Carmen und Robert messen ihreFahrkünste in einem Rennen. Nach dem Fahrspaß gibt es eine ganzbesondere Überraschung für Shania. Überglücklich erhält die jüngsteGeiss-Tochter ihre eigene Modelmappe. Beim Abendessen gibt es fürDavina ein Wiedersehen mit ihren Freunden von "Bars & Melody".Ein wichtiges Treffen bezüglich Shanias Modelkarriere steht an: Umihr Potential voll auszuschöpfen, reist Profimodel und Runway-CoachPapis Loveday an. Da er mit der 12- Jährigen an ihrem Lauf arbeitenmöchte, erklärt er kurzerhand die Strandpromenade zum Catwalk. Shaniaist davon so gar nicht begeistert...Eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröseFamilie!" am Montag, 26. November 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell