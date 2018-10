"Die Geissens" - Die Weltreise gerät in Gefahr (FOTO)

München (ots) -Schwerer Schaden an der "Indigo Star"- Neue Doppelfolgen über Deutschlands wohl bekanntesteMillionärs-Familie- Montag, 15. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIAuf der "Indigo Star" herrscht schlechte Stimmung, denn die Yachtwurde bei Carmens Videodreh stark beschädigt. Es führt kein Weg daranvorbei, das Boot muss dringend in den nächsten Hafen gebracht undrepariert werden. Doch das ist gar nicht so einfach in Phuket. Nimmtdie Weltreise damit ein vorzeitiges Ende?Große Aufregung auf der "Indigo Star": Beim Videodreh für Carmensneue Single "Island in the Carribean" läuft die Yacht auf Grund undwird schwer beschädigt. Spezialtaucher sollen das Ausmaß des Schadensam Boot feststellen und kommen mit schlechten Neuigkeiten wieder anLand.Die Nerven liegen blank, denn das Boot ist eigentlich frisch ausder Werft zurück. Die Schiffsschraube wurde so stark beschädigt, dasses nur einen Ausweg gibt: Die Crew muss zurück an Land und die Yachtreparieren lassen. Doch das gestaltet sich auf Phuket schwerer alsgedacht und kostet außerdem eine Unsumme.Schweren Herzens müssen Carmen und Robert eine Entscheidungtreffen: Geht die Reise für weiter für die Familie oder müssen sienach Hause fliegen?Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie!" am Montag, 15. Oktober 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell