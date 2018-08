Die Geissens mit Jorge González in Havanna (FOTO)

München (ots) -Die Geissens entdecken auf den Bahamas pinken Sand- Jorge González führt die Familie durch seine Heimat- Ausstrahlung am Montag, den 27. August 2018 um 20:15 UhrNächster Halt auf der Geissens-Karibiktour sind die Bahamas.Besonders Carmen ist hin und weg vom pinkfarbenen Sand auf derberühmten Harbor Island. Oldtimer in allen Farben, heißeRumba-Rhythmen und weiße Sandstrände - Das erwartet die Familie inHavanna. Bei dieser einzigartigen Stadt darf ein exklusiverFremdenführer natürlich nicht fehlen: Kein Geringerer als dergebürtige Kubaner und Publikumsliebling Jorge González zeigt denGeissens seine Heimat.Nach einem kurzen Aufenthalt in Nassau geht die Reise für diekölsche Millionärsfamilie weiter. Nächster Halt ist der berühmte"Pink Sand" auf Harbour Island. Die Insel ist in weniger als 30Minuten auf dem Luftweg zu erreichen. Das kleine Flugzeug stellt dievon Flugangst geplagten Geissens vor eine große Herausforderung.Nach so viel Herzklopfen, geht es auf Harbour Island zum absolutenHighlight: Dem "Pink Sand" - der Strand ist tatsächlich rosafarben,was bei der Familie und vor allem bei Carmen für große Begeisterungsorgt.Kurz darauf cruist die Familie weiter nach Kuba. In der HauptstadtHavanna treffen die Geissens Publikumsliebling Jorge González, derihnen seine Heimat zeigen will. Gemeinsam geht es dorthin, wo einesder berühmtesten Exportgüter Kubas hergestellt wird: die Zigarre! Vomeinzelnen Tabakblatt bis zum fertigen Zigarrenkarton können dieGeissens hier miterleben, wie die teuren und beliebten kubanischenZigarren hergestellt werden. Da sagt Robert zu einer kleinenKostprobe natürlich nicht nein."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" Am Montag,27. August 2018 um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell