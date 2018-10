"Die Geissens" - Ferrarifahren und Modelträume (FOTO)

München (ots) -Die Highlights aus Staffel 14- Ausstrahlung: Montag, 8. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIOb Reisen, Party oder Arbeit - Die Geissens halten zusammen! Wannimmer es möglich ist, begleiten die Töchter Shania und Davina ihreEltern. Die beiden Teenager haben große Träume, bei denen Robert undCarmen sie so gut wie möglich unterstützen. Während Carmen einephänomenale Geburtstagsfeier für Shania organisiert, hat Robert etwasganz Besonderes mit den beiden vor: Sie dürfen selbst mit einemFerrari fahren. Was wird wohl Carmen dazu sagen?Seit mittlerweile über 200 Folgen begleiten die Zuschauer die wohlbekannteste Millionärsfamilie Deutschland auf ihren Reisen. In dervierzehnten Staffel haben die Geissens wieder viele neue Highlightserlebt, die RTL II in einer Best Of-Folge zusammenfasst.Shania wird zwölf Jahre alt. So ein Ereignis wird im Hause Geissnatürlich standesgemäß gefeiert. Carmen plant ein rauschendes Festfür ihre Tochter, inklusive Stargästen und Live-Auftritten.Doch auch Robert hat eine Überraschung für seine Töchter. Aufeinen Formel 1 Übungsgelände dürfen die beiden mit einem waschechtenFerrari fahren und Robert ist begeistert vom Fahrtalent seinerSprösslinge.Shanias größter Wunsch ist es, Model zu werden. Auch Carmen undRobert sind von ihrem Talent überzeugt und möchten ihre Tochter beiihrem Traum so gut wie möglich unterstützen. Kurzerhand organisierendie beiden ein Sedcard-Shooting für Shania. Doch für Carmen ist eshart zu sehen, dass ihre "Kleine" gar nicht mehr so klein ist.Ausstrahlung der Best Of-Folge "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie!" am Montag, 8. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTLIIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell