"Die Geissens" im Doppelpack - Polizeieinsatz und Panikattacken (FOTO)

München (ots) -- Eine neue Doppelfolge der beliebten Doku-Soap- Sendetermin: Montag, 23. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL IISightseeing in Cartagena! Und die Geissens haben Muffensausen,denn die Indigo Star ist in einen Sturm geraten. Als dann auch nochdas Speedboot auf hoher See flöten geht, ist das Drama groß. DochTrübsal blasen gibt es bei den Jetsettern nicht, schließlich gibt eshier noch einige kolumbianische Sehenswürdigkeiten zu bewundern.Das erste Mal in Südamerika. Was den Geissens dabei zuerstauffällt: Es ist unglaublich heiß. Gut, dass Cartagena alsEntschädigung für das Schwitzen eine Menge Exotik und besondereAttraktionen zu bieten hat.Mit einer Pferdekutsche geht es durch die Altstadt. Doch ehe sichdie Jetsetter versehen, werden sie wegen ihrer 1-PS Limousine von derPolizei angehalten. Normalerweise passiert Robert sowas nur mitseinen 700-PS Schlitten.Nach einem schönen Sonnenuntergang und einer guten Zigarreerreicht Robert eine Schocknachricht: Die Indigo Star ist in einenschweren Sturm geraten und kann nicht rechtzeitig in Cartagenaeintreffen. Wie schlimm steht es um die Jacht und wie geht es derCrew?Auf San Blas angekommen, wachen die Geissens vor paradiesischenSandstränden auf, was ihnen nach dem ganzen Stress sehr gelegenkommt. Doch was tagsüber ein Traumland ist, verwandelt sich abends ineine Szene wie aus einem Horrorfilm. Die Fahrt durch den Hafen istgruselig und alles ist verlassen. Als die Familie dann noch an einemSchiffsfriedhof vorbeifährt bricht Panik aus."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!":Sendetermin: Montag, 23. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL IISchrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-MillionäreCarmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischenluxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreicheGlamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse inMonaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasseund ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspotder Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereitsseit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihrenLuxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlichbeliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.Pressekontakt:RTL II KommunikationLisa Christeleit089 - 64 185 6506lisa.christeleit@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell