"Die Geissens" ab 15. Oktober mit neuen Folgen bei RTL II (FOTO)

München (ots) -- Neue Geschichten von Deutschlands wahrscheinlich bekanntesterMillionärsfamilie- Zwischen Weltreise und Heimatglück- Start am Montag, 15. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II"Die Geissens" melden sich mit neuen spannenden Geschichtenzurück! Ob entspanntes Cruisen auf ihrer Yacht "Indigo Star",ausgelassene Partynächte oder das ganz normale Familienleben - beiCarmen, Robert, Davina und Shania ist immer etwas los. In den neuenDoppelfolgen geht es ab dem 15. Oktober, um 20:15 Uhr vom Golf vonThailand, über Monaco und St. Tropez ins Zillertal und die Türkei.Die wohl bekannteste Millionärsfamilie Deutschlands ist zurück mitjeder Menge spannender Geschichten im Gepäck. Die Jetsetter hält esnie lange an einem Ort. Deshalb geht es für Robert, Carmen, Davinaund Shania auf nach Thailand. Carmen möchte in Khao Lak ihr neuestesMusikvideo drehen. Doch dabei läuft so einiges schief und dieWeltreise gerät in Gefahr.Robert hält derweil weiterhin an seinen Plänen fest: Er möchteInselbesitzer werden. Wird er auf den wunderschönen Similan Islandsendlich fündig? Die Verhandlungen sind für Carmen und die Kinderwenig spannend, aber zum Glück gibt es dort genügendFreizeitaktivitäten für die ganze Familie.Nach einem kurzen Abstecher nach Deutschland und Österreich, gehtes für die Glamour-Familie zurück nach St. Tropez, denn CarmensGeburtstag steht an. Kurzerhand organisiert Robert eineÜberraschungsparty für seine Liebste. Das verschlägt sogar Carmenkurz die Sprache.Zwischen Weltreise, Jetset-Leben und dem ganz normalen Alltag -bei Familie Geiss herrscht immer Trubel."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wirdproduziert von Geiss TV."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": NeueDoppelfolgen ab Montag, 15. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:Martin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell