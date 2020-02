Berlin (ots) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will den Kampf gegendie Cyberkriminalität verstärken.Im Inforadio vom rbb sagte er am Dienstag: "Cyberangriffe werden weltweitkomplexer - werden weltweit professioneller. In Berlin haben wir im vergangenenJahr, also alleine 2019, 31 Millionen Spam-Mails allein auf das Landesnetzabgewehrt und 7 Millionen versuchte Angriffe auf das Landesnetz registriert."Darauf müsse man reagieren. Die Idee sei, dass man sich nicht nur als einzelnesBundesland gegen Cyberkriminalität aufstelle, "sondern dass sich dieBundesländer zusammentun, dass wir den Bund dazu nehmen, weil die Zahl derIT-Experten, die man einsetzen kann, um Cybercrime zu bekämpfen, quantitativbegrenzt ist und auch der erhebliche technische Aufwand, der bezahlt werdenmuss. Um auf Augenhöhe mit Kriminellen zu sein,... werden die Bundesländer sichzusammentun müssen."Auch müsse man entsprechende Vereinbarungen mit Bundesbehörden treffen, umgewappnet zu sein, so Geisel: "Wir haben ... für Berlin eine Vereinbarunggetroffen, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, um auchdas Know How vonseiten des Bundes zu bekommen und aus internationalenVernetzungen zu lernen".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4510473OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell