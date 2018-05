Studien- und Forschungsaufenthalt an Universität Oxford sollneue Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren digitaler Medien-AbosbringenWien (ots) - Michael Leitner (28) ist der diesjährigeAlfred-Geiringer-Stipendiat. Der von der APA - Austria Presse Agenturgestiftete Fonds zur journalistischen Weiterbildung dient derFörderung des Qualitätsjournalismus und ermöglicht einendreimonatigen Studienaufenthalt am Green College der UniversitätOxford sowie die Teilnahme am exklusiven "Journalism TrainingProgramme" der Thomson Reuters Foundation.Leitner ist Redakteur bei [futurezone.at] (https://futurezone.at/)(Kurier) und wird sich in Oxford mit Bezahllösungenauseinandersetzen. Im Zentrum seines Forschungsvorhabens steht dieFrage, wie Medien digitale Abos akquirieren, was sie tun, um dieAbonnenten bei der Stange zu halten, und ob es entscheidendeUnterschiede zwischen den Strategien von "traditionellen" Medien undnativen Digital-Anbietern gibt. Leitner schloss ein Studium an derJournalismus-FH in Wien ab und absolvierte danach den Studiengang"Contentstrategie" an der FH Joanneum in Graz. Für [futurezone.at](https://futurezone.at/) ist er seit 2010 tätig, zuerst als freierMitarbeiter, seit 2012 als Redakteur.Der Namensgeber des Stipendiums, Alfred Geiringer, legte denGrundstein für den Weg zur Unabhängigkeit, den die APA - AustriaPresse Agentur seit 1946 gegangen ist. Geiringer musste 1938 ausÖsterreich emigrieren und kehrte 1945 als Reuters European Editorzurück. Die APA verdankt ihm maßgeblich die Loslösung aus fast einemJahrhundert staatlicher Bindung und die Transformation zu einerNachrichtenagentur, die heute allein den Grundsätzen Unabhängigkeit,Zuverlässigkeit und Ausgewogenheit verpflichtet ist.Dank Geiringers Aufbauarbeit zählt die APA heute zur kleinenGruppe von etwa 20 Agenturen weltweit, die sich im privaten Eigentumder Medien befinden, während die große Mehrzahl derNachrichtenagenturen, nämlich etwa 90 Prozent, in staatlichemEigentum oder staatlich kontrolliert ist. Die APA hat sich deshalb2001 entschlossen, unter Geiringers Namen einen Fonds zurjournalistischen Weiterbildung einzurichten.Das Stipendium geht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vonösterreichischen Medienhäusern sowie der APA selbst. BisherigeGeiringer-Stipendiaten waren Hedwig Kainberger ("SalzburgerNachrichten"), Monika Graf (APA, inzwischen "SalzburgerNachrichten"), Alexandra Föderl-Schmid ("Der Standard"), GianlucaWallisch (APA, inzwischen "Der Standard"), Alexandra Frech (APA), EvaWeissenberger, Judith Högerl (APA), Monika Kalcsics (ORF), ChristophGriessner (APA), Anna-Maria Wallner ("Die Presse"), Sonja Gruber(APA), Anja Kröll ("Salzburger Nachrichten"), Christoph Schlemmer(APA) und Bettina Figl ("Wiener Zeitung").Der Studienaufenthalt bei der Thomson Reuters Foundation findet imHerbst 2018 in Oxford statt. Das "Journalism Training Programme" inder britischen Universitätsstadt bietet dabei drei Schwerpunkte: DieTeilnehmer verfassen eine wissenschaftliche Arbeit über einmedienrelevantes Thema ihrer Wahl, besuchen regelmäßig Seminare undgelegentliche Speziallehrveranstaltungen und können unter dem Motto"human contacts" persönliche Kontakte zu Vortragenden undStudierenden, Medienfachleuten und Praktikern knüpfen. Darüber hinauswerden Studien-Ausflüge zu großen Medienunternehmen in London, etwaReuters, BBC und CNN, sowie zu politischen Einrichtungen wie House ofCommons und Royal Institute of International Affairs unternommen.Rückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell