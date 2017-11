"Geht's noch? - Zeit für Lösungen!" am 8. und 15. November im WDR Fernsehen

Köln (ots) -Vieles läuft schief im Westen, und über manches empört man sich zuRecht. Doch das allein macht oft schlechte Laune und nichts besser.In zwei Ausgaben mit dem Titel "Geht's noch? - Zeit für Lösungen!"(Mittwoch, 8. und 15. November 2017 um 21.00 Uhr) zeigt das WDRFernsehen auf ebenso überraschende wie unterhaltsame Weise, wie manProbleme beim Schopf packen kann, um sie zu lösen. Es geht sowohl umdie großen gesellschaftlichen Themen als auch um die kleinenSchwierigkeiten im Alltag. Nicht nur theoretisch, sondern ganzpraktisch z.B. mit Experimenten, bei denen es auch mal knallt, suchtdie Redaktion nach Lösungen. Moderiert wird die Sendung vonWDR-Journalistin Nina Lindlahr, die auch als Reporterin aktiv seinwird."Geht's noch?" zeigt das Leben aus der Sicht der Menschen in NRW, mitallen persönlichen Zweifeln, Irrungen und Wirrungen und setztgleichzeitig ein Signal der Zuversicht. Das WDR-Reporterteam erzähltüberraschende und emotionale Geschichten, in die sich die Zuschauergut hineinversetzen können - manchmal frech, aber niemalsunverschämt. Und es darf und soll auch gelacht werden.Die Themen der ersten Sendung:Dunkle Zeit - Einbruchzeit: Warum sich Kriminelle bei uns so wohlfühlenNordrhein-Westfalen ist ein Paradies für Einbrecher. Pro 1000Einwohner wird in NRW fünfmal so häufig eingebrochen wie in Bayern.Geht's noch? Dabei kann jeder Einbrechern das Leben schwer machen.Wie? Das zeigt das WDR-Team, indem es selbst einbricht.Abzocke am Raststätten-WC: Wie "Sanifair" Toilettenbesucher ausnutztAlles ist sauber, und das für nur 20 Cent - denn für die weiteren 50Cent, die man für die Toilette an der Raststätte bezahlen muss, gibtes einen Verzehrgutschein. Doch genau der ist die Falle: Denn diePreise für Getränke oder Süßes sind gesalzen und wenn man nichtskauft, sind die 50 Cent weg. Geht's noch? Wer zockt hier eigentlichab? Und muss man sich das wirklich so gefallen lassen? Das "Geht´snoch?"-Team hätte da eine ganz einfache Idee.Miteinander statt gegeneinander! - Welche Gräben uns das Lebenunnötig schwer machenArbeiter gegen Unternehmer, Autofahrer gegen Umweltschützer,Heimatfreunde gegen Fremde - häufig will man die eigenen Interessenwahren und sieht den Anderen dabei als Bedrohung. Im Jahr 2017 gibtes offenbar mehr Mauern in Deutschland als jemals zuvor. Geht's noch?Das WDR-Team schafft eine experimentelle Begegnung - angelehnt an dendänischen Spot "All that we share" - völlig unterschiedlicherMenschen mit widersprüchlichen Meinungen und zeigt: Tatsächlich gibtes viel mehr Gemeinsamkeiten als gedacht.Redaktion: Detlef Flintz, Philipp Jahn, Jonas Wixforth, PhilippBitterlingFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell