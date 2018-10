"Geht's noch, Deutschland?" - Claus Strunz rechnet mit der Politik ab und macht ungewöhnliche Lösungsvorschläge

Kulmbach (ots) - Der Journalist und TV-Moderator überDemokratie-Defizite, Bildungsmisere und Zuwanderung"Geht's noch, Deutschland?", das fragen sich mittlerweileMillionen Menschen. Denn: In Deutschland wird eine Große Koalitionzum Dauerzustand und lässt die Volksparteien zerbröseln. InDeutschland werden Normalbürger für nicht gezahlte Rundfunkgebührenund Knöllchen eingesperrt, aber islamistische Terror-Gefährder könnennicht abgeschoben werden. In Deutschland fordern alle eine bessereBildung, aber gleichzeitig lassen wir unsere Schulen verfallen. Undin Deutschland wird dem türkischen Präsidenten Erdogan der roteTeppich ausgerollt, obwohl er Deutsche ohne Prozess einsperrt undregelmäßig gegen Deutschland hetzt."Geht's noch, Deutschland?", das fragt deshalb auch der JournalistClaus Strunz. Er benennt in seinem Buch die schlimmsten Fehler, dieDeutschland lähmen, und er zeigt auf, was geschehen muss: "So geht's,Deutschland!""Das für die bisherigen 'Volksparteien' verheerende Wahlergebnisin Bayern zeigt: Große Teile der Bevölkerung sind unzufrieden mit derArt und Weise, wie unser Land regiert wird", sagt Claus Strunz. "Ichspreche an, was die Menschen wirklich bewegt. Und ich möchteDenkanstöße geben, wie Deutschland seine größten Probleme lösen kann.Klar und für jeden verständlich.""Geht's noch, Deutschland?" ist ein Buch für alle, die nicht nurmeckern, sondern etwas bewegen wollen. Strunz will Verkrustetesaufbrechen und traut sich, ausgetretene Pfade zu verlassen. Erpräsentiert 20 Ideen und ungewöhnliche Vorschläge, die unser Landvoranbringen können. Ein Buch für mutige Querdenker und konstruktiveUnruhestifter.Claus Strunz ist TV-Produzent, Moderator und Kommentator. Er giltals einer der härtesten Kritiker der Politik von Angela Merkel. Am22. November stellt der frühere Chefredakteur von BILD am SONNTAGsein Buch in den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlin vor. DieDebatte ist eröffnet!Einlass und Akkreditierung beginnen um 09.30 Uhr, gerne nehmen wirIhre Anmeldung jetzt schon entgegen.Über die PLASSEN BuchverlageUnter der Marke "PLASSEN Buchverlage" befinden sich die Label"Börsenbuchverlag", "Books4Success" und "Plassen Verlag". ImBörsenbuchverlag erscheinen Titel zu den Themen Wirtschaft,Geldanlage und Börse, Books4Success widmet sich dem Bereich Ratgeber,und im Plassen Verlag erscheinen populäre Sachbücher.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHKent Gaertnergaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Original-Content von: Plassen Buchverlage, übermittelt durch news aktuell