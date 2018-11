"Geht's noch, Deutschland?" Boris Palmer präsentiert Buch von Claus Strunz

Kulmbach (ots) - Der streitbare grüne Oberbürgermeister vonTübingen und der Journalist stellen gemeinsam "20 Ideen fürDeutschland" vor.Der Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen, BorisPalmer, wird am 22. November das Buch "Geht´s noch, Deutschland?" desJournalisten Claus Strunz in der Bundespressekonferenz vorstellen.Wie der Autor ist Palmer ebenfalls dafür bekannt, Klartext zu reden,unbequeme Wahrheiten auszusprechen und gleichzeitig Lösungen zupräsentieren."Vor zehn Jahren hätte ich mich über dieses Buch nur geärgert.Heute bin ich froh, dass man so ein Buch lesen kann", erklärt BorisPalmer."Ich freue mich sehr, dass wir einen erfahrenen und streitbarenPolitiker für die Buchvorstellung gewinnen konnten", freut sich ClausStrunz. "Boris Palmer redet nicht um den heißen Brei herum und trautsich, unliebsame Probleme anzusprechen - auch wenn das nicht beijedem gut ankommt", sagt Strunz. "Mit vielen Problemen, für die ichin meinem Buch Lösungen anbiete, hat Boris Palmer auch alsOberbürgermeister zu tun. Er ist ein Mann der Praxis, kein Ideologeoder Theoretiker."Strunz benennt in seinem Buch die schlimmsten Fehler, die unserLand lähmen und präsentiert 20 Ideen, wie man diese Probleme wiederin den Griff bekommen kann. Dabei geht er oftmals unkonventionelleWege, stellt vieles in Frage und provoziert an manchen Stellenbewusst. Vor allem will er eine Debatte anschieben: "Ich bin sehrgespannt darauf, wie viele Übereinstimmungen mit meinen ThesenPolitiker der verschiedenen Parteien, Journalisten-Kollegen, vorallem aber die Leserinnen und Leser haben. Das werden spannendeDiskussionen mit Denkanstößen für unser Land."Die Buchvorstellung findet am 22.11.2018 um 10.30 Uhr imTagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin statt.Über die PLASSEN BuchverlageUnter der Marke "PLASSEN Buchverlage" befinden sich die Label"Börsenbuchverlag", "Books4Success" und "Plassen Verlag". ImBörsenbuchverlag erscheinen Titel zu den Themen Wirtschaft,Geldanlage und Börse, Books4Success widmet sich dem Bereich Ratgeber,und im Plassen Verlag erscheinen populäre Sachbücher.Über Claus StrunzClaus Strunz ist Journalist, Moderator und TV-Produzent. Derfrühere Chefredakteur der "BILD am SONNTAG" und des "HamburgerAbendblatts" ist bekannt aus verschiedenen TV-Formaten, u.a. derReihe "akte" und dem SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mit seinenKommentaren auf Facebook erreicht er regelmäßig einMillionenpublikum. Er polarisiert mit klaren und bisweilenprovozierenden Äußerungen zur Tagespolitik und gilt als einer derhärtesten Kritiker der Politik Angela Merkels.Über Boris PalmerBoris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Dergrüne Vollblutpolitiker engagiert sich seit seinem Studium politisch.Palmer sieht sich sowohl den grünen Idealen seiner Partei als auchder Realität der Menschen im Land verpflichtet. Dabei nimmt er keinBlatt vor den Mund, selbst wenn er sich damit in der Vergangenheitnicht immer Freunde gemacht hat, auch unter seinen Parteikollegen,und seinem Ruf als Grünen-Rebell gerecht wird. Im vergangenen Jahrerregte er Aufsehen mit seinem Buch "Wir können nicht allen helfen",das sich mit der Flüchtlingspolitik auseinandersetzt.Pressekontakt:Pressekontakt VerlagQuadriga Communication GmbHKent Gaertnergaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Original-Content von: Plassen Buchverlage, übermittelt durch news aktuell