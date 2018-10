Weingarten Realty Investors: Was Sie wissen sollten?

Für die Aktie Weingarten Realty Investors wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 11.10.2018 ein Kurs von 27,58 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Weingarten Realty Investors im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Weingarten Realty Investors. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,94 und liegt mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 99,25. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Weingarten Realty Investors auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Weingarten Realty Investors 3 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Weingarten Realty Investors vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 27,58 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 14,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 31,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".