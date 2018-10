Geht es endlich los, Twilio?

Für die Aktie Twilio stehen per 12.10.2018 75 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Twilio zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Twilio einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Twilio jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Twilio beläuft sich mittlerweile auf 52,58 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 75 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,64 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 79,4 USD. Somit ist die Aktie mit -5,54 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Twilio erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Twilio-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (66,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 75 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Twilio erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Twilio im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Twilio. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".