Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin: Was wird das noch werden?

Der Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin-Schlusskurs wurde am 29.11.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 4,58 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Stahl".

Wie Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin mit einem Wert von 33 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Iron & Steel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 612,17 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Silvery Dragon Prestressed Materials Tianjin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.