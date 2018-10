Regency Mines: Lohnt sich das?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Für die Aktie Regency Mines aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 11.10.2018 ein Kurs von 0,35 GBP geführt.

Regency Mines haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Regency Mines-Aktie beträgt dieser aktuell 0,51 GBP. Der letzte Schlusskurs (0,35 GBP) liegt damit deutlich darunter (-31,37 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Regency Mines somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (0,47 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,53 Prozent Abweichung). Die Regency Mines-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Regency Mines auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Regency Mines. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Regency Mines daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Regency Mines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Regency Mines gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 291,67 insgesamt 882 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metals & Mining", der 29,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".