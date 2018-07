RF Industries: Kann die was?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert RF Industries per 23.07.2018 bei 9,15 USD. RF Industries zählt zu "Elektronische Fertigungsdienste".Die Aussichten für RF Industries haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: RF Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Electrical Equipment) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,8 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 118,61 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

