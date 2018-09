Geht es endlich los, M&C Saatchi?

In unserer neuen Analyse nehmen wir M&C Saatchi unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Werbung". Die M&C Saatchi-Aktie notierte am 19.09.2018 mit 385 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben M&C Saatchi nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für M&C Saatchi liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für M&C Saatchi aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus Analystensicht erhält die M&C Saatchi-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: M&C Saatchi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -2,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +35,24 Prozent im Branchenvergleich für M&C Saatchi bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,33 Prozent im letzten Jahr. M&C Saatchi lag 31,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. M&C Saatchi weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,45 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Media") von 3,01 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,56 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.