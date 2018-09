Geht es endlich los, Gamma Telecom?

Gamma Telecom weist zum 21.09.2018 einen Kurs von 852 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Alternative Träger" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gamma Telecom auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Gamma Telecom auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Gamma Telecom sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Gamma Telecom-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (973,75 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 852 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Gamma Telecom eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Gamma Telecom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Telecom auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,02 % und somit 3,84 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,86 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".