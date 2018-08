Geht es endlich los, Columbus Energy?

Columbus Energy weist zum 24.08.2018 einen Kurs von 3,85 GBP an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Columbus Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Columbus Energy. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Columbus Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Columbus Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Columbus Energy beläuft sich mittlerweile auf 5,16 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,85 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25,39 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,46 GBP. Somit ist die Aktie mit -13,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Columbus Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Columbus Energy vor. Zusammengefasst erhält Columbus Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.