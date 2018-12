Geht es endlich los, Bank of Georgia?

An der Börse London schloss die Bank of Georgia-Aktie am 14.12.2018 mit dem Kurs von 1346,8 GBP. Die Bank of Georgia-Aktie wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Bank of Georgia nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bank of Georgia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Bank of Georgia sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bank of Georgia. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 2215,33 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 64,49 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1346,8 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Bank of Georgia höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 3,07 Prozentpunkte (5,77 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".