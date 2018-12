Geht es endlich los, BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index?

In unserer neuen Analyse nehmen wir BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie notierte am 14.12.2018 mit 22,76 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,03, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 72,77, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie ein Durchschnitt von 24,2 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,76 CAD (-5,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (23,35 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,53 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.