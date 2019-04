"Geht doch!" - die neue ZDF-Comedyshow mit Sebastian Pufpaff (FOTO)

Mainz (ots) -Problem erkannt, Problem gebannt: In der neuen Comedyshow "Gehtdoch!" mit Sebastian Pufpaff knöpfen sich Comedians die Widrigkeitendes Alltags vor und präsentieren unkonventionelle Lösungen. Die neueShow ist ab Dienstag, 30. April 2019, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen.Sebastian Pufpaff und seine vier Gäste Olaf Schubert, PhilipSimon, Torsten Sträter und Tahnee Schaffarczyk zeigen, dass Problemenur dazu da sind, um gelöst zu werden. Was auch immer sich in den Wegstellt: "Geht doch!" liefert Kniffe, witzige Lösungsansätze odergeniale Erfindungen, die helfen, besser durchs Leben zu kommen.Zunächst sind drei Folgen der neuen Comedyshow geplant.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gehtdochhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell