Geht Osram jetzt ein Licht auf?

Entschuldigen Sie diese etwas abgegriffene Floskel aus der Überschrift. Doch in den letzten Tagen gab es eine interessante Bewegung im Osram-Chart, die durchaus Anlass zu Optimismus gibt. Noch sind es erst drei Handelstage in Folge, an denen die Aktie des Licht-Spezialisten Gewinne verbuchen konnte. Damit hat sich die langfristige Charttechnik noch nicht wesentlich verbessert. Bis zum nächsten Widerstand durch die 50-Tage-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.