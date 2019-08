Mit Gehörschutz ins Stadion / Feiern im Fanblock: je lauter, desto besser? (FOTO)

Mainz (ots) -Am 16. August 2019 startet die Bundesliga-Saison 2019/2020: Biszum Mai spielen 18 Mannschaften um die Meisterschale. Heiß wird eshergehen - und laut. Denn Fußball und Lärm gehören im Stadion einfachzusammen.Die Fan-Gesänge und Begeisterungs- oder Buh-Pfiffe sind jedoch einRisiko fürs Gehör: Besiktas-Fans haben es mit gemessenen 141 Dezibelals lauteste Fußball-Fans der Welt in das Guinness-Buch der Rekordegeschafft. Zum Vergleich: Ein Düsenjet bringt es auf 130 Dezibel.Grundsätzlich liegt die Lärm-Belastung für den Zuschauer im Stadionim Schnitt bei 105 Dezibel. Mit durchschnittlich 90 Dezibel gehörendie deutschen Fußball-Fans laut einer Studie von 2018 zu denlautesten in Europa. Im Arbeitsleben ist ab einer (Dauer-)Lärmbelastung von mehr als 85 Dezibel das Tragen eines geeignetenHörschutzes Pflicht.Kommen Fan-Utensilien wie Tröten, Trommeln und Fanfaren zumEinsatz, wird es noch gefährlicher fürs Gehör. Beim Einsatz vonaufblasbaren Klatschhilfen wird ein Schallpegel von 120 Dezibel imnäheren Umfeld erreicht. Gemessen wurde das von der Akademie fürHörakustik (afh) in Lübeck. So ein hoher Schallpegel kann zuBeeinträchtigungen des Hörvermögens bis hin zur kurzfristigenSchwerhörigkeit führen. Gönnen Fans ihrem Gehör keine ausreichendeRuhephase, kann es auch zum Klingeln im Ohr, allgemein bekannt alsTinnitus, kommen. So kann sich ein Besuch im Stadion auf dieGesundheit auswirken, nicht nur weil das Mitfiebern den Blutdruckzeitweise in schwindelerregende Höhen treibt, sondern weil derDauerlärm das Gehör schädigen kann."Auch wenn wir es nicht merken: Grundsätzlich wirkt Lärm sich aufden gesamten Organismus aus, er stresst uns", sagt Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung für Hörakustiker (biha). "Darausresultieren Veränderungen bei Blutdruck, Herzfrequenz und anderenKreislauffaktoren. Bei zu großem, dauerhaftem Lärm wird außerdem dasInnenohr unwiderruflich geschädigt."Deswegen raten Hörakustiker, das Gehör zu schützen. BesondersKinderohren sind gefährdet. Denn Kinder können Lärm noch nichteinschätzen. Ein individuell angefertigter Gehörschutz vomHörakustiker passt nicht nur anatomisch perfekt, sondern kann nochdazu durch spezielle Filter erwünschte Töne durchlassen, den Lärmaber professionell dämmen. Hörakustiker nehmen dafür eine Abformungvom Ohr, nach deren Vorbild sie dann den Gehörschutz herstellen. Erist also der ideale Begleiter, um im Stadion mit zu diskutieren unddennoch seine Ohren zu schützen.Vor Kurzem haben die Hörakustiker laut einer aktuellenGKV-Befragung Bestnoten von den Versicherten erhalten. Diese waren"sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit der individuellenVersorgungssituation. Auch die Beratung durch den Hörakustiker wurdevon den Versicherten besonders positiv bewertet. Auf diese Expertiseund Beratung können sich auch Fußball-Fans verlassen, wenn es um denSchutz ihres Gehörs geht - damit durch das Fußballfieber keinbleibender Schaden entsteht.Weitere Infos rund um gutes Hören und die Hörsystemversorgungfinden sich auf der neutralen Service-Seitewww.richtig-gut-hoeren.de.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessender Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell