"Das Gehirn der Zukunft" - Veranstaltungsreihe über künstliche Intelligenz und ihren Einsatz in Wirtschaft, Wissenschaft und im Alltag (VIDEO)

Frankfurt/Main, Stuttgart, Tübingen (ots) -Wenn Digitalisierung und das menschliche Gehirnaufeinandertreffen, verspricht dies neue Forschungsperspektiven,visionäre Verfahren und technischen Fortschritt. Zugleich verlangt esein hohes Maß an Verantwortung und Kritik: Führende Persönlichkeitenverschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen aus Medizin undWirtschaft stellen ihre Thesen, Erfahrungen und Einschätzungen in derReihe "Das Gehirn der Zukunft" vor, eine Kooperation derGemeinnützigen Hertie-Stiftung mit dem Cyber Valley und der FAZ. Siesprechen über neueste Errungenschaften und ihre aktuellenForschungsansätze in Frankfurt, Stuttgart oder Tübingen. UnserTrailer zur Einstimmung: https://www.youtube.com/watch?v=1D8065vLjyc"Das Gehirn der Zukunft" ist am 13. März 2019 erfolgreich inTübingen mit "KI & Neurorobitik" gestartet. Welche Verbesserungenunserer Lebensqualität durch Maschinen möglich ist, zeigt einMitschnitt der Veranstaltung.Die nächste Veranstaltung "Optogenetik" mit Prof. Dr. PeterHegemann, Hertie-Seniorprofessor, als Experten und Mitbegründerdieser jungen Wissenschaftsdisziplin findet am 8. April in derUniversität Frankfurt, Campus Riedberg, Haus 22, Hörsaal 1, 18:15 Uhrstatt. Vorgestellt und diskutiert werden dort die vielfältigenChancen und therapeutischen Ansätze dieses ungewöhnlichen Verfahrensz.B. zur Wiederherstellung des Seh- und Hörvermögens oder Behandlungvon Parkinson- und Epilepsiepatienten. Gäste sind herzlichwillkommen!Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und öffentlich, ausorganisatorischen Gründen ist jedoch eine online-Anmeldungerforderlich. Infos zu den einzelnen Veranstaltungen und Expertensowie die Anmeldung finden Sie unter www.ghst.de/GehirnDerZukunftZu den herausragenden Referenten gehören: Prof. MoritzHelmstaedter, MPI für Hirnforschung, Prof. Oliver Bendel, Hochschulefür Wirtschaft FHNW, Dr. Christoph Peylo, Robert Bosch GmbHDie nächsten Termine zum Vormerken:- 8. Mai, Connectomics, Universität Frankfurt/Campus Riedberg- 13. Mai, KI & autonomes Fahren, Stuttgart, Max-Planck-Institut- 4. Juni 2019, Computational Neuroscience, UniversitätFrankfurt/Campus Riedberg- 30. September, KI & Medizin, Universität Tübingen- 16. Oktober, KI & Ethik, Universität Stuttgart- 05. November, KI & Arbeitswelt, Universität Frankfurt/CampusWestend- November 2019, KI & Wirtschaft, Frankfurt School of Finance andManagementÜber die Gemeinnützige Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zweiLeitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekteder Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. ImFokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserungseiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufenund ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen undunternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. www.ghst.de