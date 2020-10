Gehen Amazon die Reinvestitionsoptionen aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Rendite von Amazon (WKN:906866) steigt. Das zweite Quartal hat trotz enormer Einmalkosten eine deutliche Verbesserung der Gewinnmarge gezeigt. Gehen Amazon also die Reinvestitionsmöglichkeiten aus, die die Gewinnmargen klein halten würden?

Amazons Reinvestitionsansatz

Amazon ist berüchtigt für relativ niedrige Gewinnspannen. Lange Zeit wurde das Unternehmen sogar als „gemeinnützig“ verspottet. Im Jahr 2013 schrieb der Journalist Matthew Yglesias berühmterweise, dass Amazon „eine gemeinnützige Organisation ist, die von Elementen der Investierenden Gemeinschaft zum Wohle der Verbraucher geführt wird“.

Das war natürlich immer ein Missverständnis. Amazon war schon immer daran interessiert, langfristig profitabel zu werden und Geld zu verdienen. Es ist nur so, dass es schon immer das Glück hatte, eine Kultur zu haben, die der Reinvestition heute Priorität einräumt, um ihre zukünftigen Cashflows zu maximieren.

Im Brief des Gründers und CEO Jeff Bezos an die Aktionäre von Amazon aus dem Jahr 1997 schrieb er: „Wenn wir gezwungen sind, zwischen der Optimierung des Erscheinungsbildes unserer GAAP-Rechnungslegung und der Maximierung des Gegenwartswertes der zukünftigen Cashflows zu wählen, nehmen wir die Cashflows. Und auf der Amazon-Aktionärsversammlung 2011 beschrieb Bezos, wie Amazon „bereit war, über lange Zeiträume missverstanden zu werden“.

Mit anderen Worten, Amazon kümmert sich einfach nicht darum, wie viel Buchhaltungsgewinn es kurzfristig ausweist. Es ist immer bereit und begierig, stark in Wachstumschancen auf Kosten der kurzfristigen Gewinne zu reinvestieren. Infolgedessen ist der Nettoumsatz von Amazon in einem unglaublichen Tempo gewachsen – der Nettoumsatz ist in den letzten 10 Jahren um mehr als das 11-fache gestiegen.

Steigende Gewinnspannen

Amazons gesamte Gewinnspannen waren schon immer relativ moderat, vor allem wegen der hohen und kontinuierlichen Investitionen, die das Unternehmen tätigt. Betrachtet man die Bereiche, in die das Unternehmen investiert, über die wir Bescheid wissen – Erweiterung der Fulfillment-Center, Forschung zur Drohnenlieferung, Amazon GO-Technologie, Tausende von Software-Ingenieuren, die sich um den Echo und die Alexa-Software kümmern, Milliarden von Dollar für Prime Video-Inhalte, kostenloser 1-Tages-Versand mit Prime, physischer Einzelhandel, einschließlich Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen und das Amazon 4-Sterne-Konzept. Die Liste geht weiter und weiter, und dann gibt es noch all die Bereiche, von denen wir vielleicht noch nichts wissen.

Aber Amazons Gewinnspannen fangen an zu steigen, trotz aller Reinvestitionsausgaben. Zum Beispiel hat das Unternehmen im zweiten Quartal, das im Juni endete, eine operative Gewinnmarge von 6,6 % erzielt. Das war mehr als 4,9 % im zweiten Quartal des Vorjahres. Den größten Beitrag dazu leistet das schnell wachsende Amazon Web Services (AWS)-Geschäft, das Betriebsmargen von über 30 % aufweist. Da AWS mit höheren Margen ein größeres Stück des Amazon-Kuchens wird, trägt es natürlich zu höheren Gesamtgewinnmargen bei.

Aber das Bemerkenswerte ist, dass Amazon allein im zweiten Quartal 4 Milliarden US-Dollar für Ausgaben im Zusammenhang mit COVID-19 ausgegeben hat, darunter höhere Stundenlöhne bis Ende Mai, einen einmaligen Dankeschön-Bonus von 500 Millionen US-Dollar für die Angestellten im Juni, sowie persönliche Schutzausrüstung (PSA), verbesserte Reinigung der Einrichtungen und andere Versandkosten. Aber diese Ausgaben sollten nicht dauerhaft sein – COVID-19 wird wahrscheinlich nicht ewig dauern. Ohne diese vorübergehenden Ausgaben im Juni-Quartal hätte Amazons Betriebsgewinnmarge bei etwa 11,1 % gelegen, anstatt der 6,6 %, die man gemeldet hat. Das wäre die höchste operative Marge, die Amazon jemals hatte.

Die Fähigkeit zu reinvestieren

Das wirft die Frage auf, ob Amazon möglicherweise keine großen neuen Bereiche mehr zur Verfügung stehen, in die man reinvestieren könnte. Das Unternehmen ist jetzt in einer Größenordnung, in der allein AWS über 3 Milliarden US-Dollar an Betriebsgewinn pro Quartal beisteuert. Das sollte nur noch steigen, wenn AWS weiter wächst. Der Marktplatz für Dritte und die Werbesparte tragen sicherlich auch stark dazu bei. Ab welchem Punkt werden diese Cashflows die Reinvestitionsfähigkeit in den Schatten stellen?

Es gibt sicherlich noch mehr Bereiche, in die reinvestiert werden kann. Amazon scheint mit seinen Amazon GO Grocery und Fresh Konzepten große Ambitionen im Segment der Lebensmittelgeschäfte zu haben. Sobald das Unternehmen das optimale Ladenmodell für das Lebensmittelsegment gefunden hat, wird es, wenn es das nicht schon getan hat, wahrscheinlich versuchen, Milliarden in die Eröffnung weiterer Lebensmittelgeschäfte zu stecken. Und Amazon hat Anfang des Jahres auch das autonome Autotechnologie-Unternehmen Zoox übernommen. Es könnte für Amazon Sinn machen, Milliarden in diese Technologie zu reinvestieren. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Bereiche.

Langfristige Investoren sollten hoffen, dass das Unternehmen immer größere Summen reinvestieren kann, denn das sollte den langfristigen Wert maximieren. Aber es wird immer schwieriger, immer größere Summen zu reinvestieren, also könnten die Tage, an denen Amazon ein Geschäft mit niedrigen Margen ist, gezählt sein.

The post Gehen Amazon die Reinvestitionsoptionen aus? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist ein Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Andrew Tseng auf Englisch verfasst und am 28.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und empfiehlt folgende Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020